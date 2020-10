Felipão se junta ao elenco do Cruzeiro em Curitiba e já comanda o primeiro treino

Felipão assume o Cruzeiro em situação difícil na série B - (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Luiz Felipe Scolari corre contra o tempo para ajustar o mais rápido possível o Cruzeiro. Nesta segunda-feira, ele se integrou ao elenco em Curitiba e já começou a implantar a sua filosofia de trabalho.

Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o técnico quer estrear com vitória diante do Operário-PR, em Ponta Grossa, nesta terça, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode já significar a saída da zona de rebaixamento, a primeira missão do novo treinador.

Ao lado dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli, além do preparador físico Anselmo Sbragia, o comandante bateu um longo papo com os jogadores cruzeirenses antes de comandar um trabalho de posicionamento.

Erguer o moral do abatido elenco e mostrar que os jogadores têm condições de render mais são as principais tarefas. O Cruzeiro vem perdendo muitos gols na Série B e castigado nos contragolpes. O time, com muitos jovens, não consegue mostrar reação após sair atrás.

Felipão tenta arrumar a casa e corrigir esse defeito. Não apenas na conversa. Depois do papo com o grupo, ele pegou o apito e foi ao campo. Gesticulou bastante para mostrar como e onde quer seus comandados.

Além dos inúmeros problemas, com o Cruzeiro no penúltimo lugar da tabela, sem vencer há quatro jogos, e com pequena chance de acesso no momento, Felipão ainda iniciará sua segunda passagem no clube sem a defesa titular.

O zagueiro Léo está machucado e o capitão Manoel foi diagnosticado com a covid-19. Terá de apostar nos meninos Caca e Paulo.