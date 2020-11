Federação Paulista cancela edição de 2021 da Copa São Paulo por causa da covid-19

Os troféus da Copa São Paulo - (Foto: Divulgação)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira o cancelamento da edição de 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha. Por causa de cuidados com a pandemia do novo coronavírus, a entidade optou por não realizar a competição, que teria início em janeiro. Será apenas a segunda vez desde a criação do torneio, em 1969, que não haverá a disputa. A outra foi em 1987, suspensa por problemas de organização.

Em comunicado assinado pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a entidade explica que desde agosto tem conversado com médicos e autoridades das prefeituras do Estado para avaliar a viabilidade do torneio. Porém, por se tratar de uma logística que envolve 31 cidades, 255 jogos, 128 times e quase 4 mil atletas, a opção foi pelo cancelamento como uma medida de segurança.

"A partir de todas as informações colhidas e diante do cenário de pandemia, concluímos que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além da população das cidades-sede. E acima de qualquer compromisso está a vida", escreveu o dirigente. "Esta medida nos provoca imensa dor, sobretudo pelos sonhos dos jovens atletas que veem na Copinha a primeira grande oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol", completou.

Para compensar o cancelamento da edição de 2021 do torneio, a FPF vai abrir uma exceção. O campeonato seguinte, em 2022, vai alterar excepcionalmente o limite de idade de 20 para 21 anos. A medida serve para não prejudicar garotos nascidos no ano de 2001 e que teriam na Copinha de 2021 a última chance de disputar a competição, considerada a mais importante do calendário do futebol de base brasileiro.

A tradicional Copinha tem início usualmente em 2 de janeiro e se encerra no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. A final costuma ser disputada no estádio do Pacaembu, mas o local está fechados para obras. Neste ano, o campeão foi o Internacional, que levou a taça após derrotar na decisão por pênaltis o maior rival, o Grêmio.