Fagner vai passar por teste para saber se pode enfrentar o Coritiba na 4ª feira

Fagner vai ser testado, nesta terça-feira, para saber se terá condições de reforçar a defesa do Corinthians para o jogo de quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, contra o Coritiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito ainda não atuou pela competição nacional por causa de uma lesão no tornozelo direito. Caso o defensor não possa jogar, a vaga mais uma vez ficará com Michel.

Já o meia-atacante Mateus Vital passou por uma avaliação médica, na qual foi constatada uma lesão leve no pé direito, que o tirou ainda na primeira etapa do duelo com o Grêmio, em Porto Alegre. Outro problema apresentado pelo jogador é uma amidalite.

Expulso no Rio Grande do Sul, o técnico Tiago Nunes vai ser substituído pelos auxiliares Evandro Fornari e Kelly Guimarães. A escalação mais provável deverá ser composta por: Cássio; Michel, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Camacho) e Cantillo; Ramiro, Luan e Léo Natel (Everaldo); Jô.

Os jogadores que não atuaram contra o Grêmio participaram de um treino técnico/tático, nesta segunda-feira, enquanto os demais fizeram exercícios regenerativos. Todo o grupo, mais uma vez, passou por nova bateria de exames de covid-19.

O Corinthians jogou duas vezes pelo Brasileiro e ainda não conseguiu vencer. Nas duas partidas fora de casa, perdeu para o Atlético-MG (2 a 3), no Mineirão, e empatou sem gols com o Grêmio, no Sul.