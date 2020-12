Façanha de Aida nos Jogos de Tóquio-1964 ganha vigor em ano de luta antirracista

Aida do Santos é homenageada em mural no Caminho Niemeyer, em Niterói - (Foto: Wilton Junior/Estadão)

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 1964, a atleta carioca Aida dos Santos ficou em quarto lugar no salto em altura. Ela competiu sem técnico, uniforme, tênis adequado e intérprete. Era a única mulher em uma delegação de 68 atletas. Quase 60 anos depois, a trajetória olímpica de uma mulher negra e pobre de Niterói (RJ) salta das páginas da história para o cotidiano atual, marcado pela luta contra o racismo e pela busca de igualdade de gênero.

Aida obteve a melhor posição de uma atleta em Olimpíadas em 32 anos. Sua marca só foi superada nos Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. O feito de Aida está sendo revisitado por causa de uma nova Olimpíada realizada em Tóquio. Os Jogos de 1964 foram os últimos da capital japonesa. Uma nova edição estava marcada para julho, mas foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. A nova cerimônia de abertura será dia 23 de julho do ano que vem.

Dois meses atrás, a ex-atleta de 83 anos ganhou uma homenagem na cidade onde nasceu. No aniversário de seu salto memorável, Aida ganhou um mural de 30 metros no Caminho Niemeyer feito pelo artista plástico Marcelo Lamarca. Na inauguração, ela disse que as pernas que a colocaram entre as maiores esportistas da história do País estavam bambas.

A trajetória de Aida (a pronúncia correta é Aída) virou um filme. No documentário "Aida dos Santos - uma mulher de garra", dirigido por André Pupo e Ricardo Quintela, em 2012, ela teve a chance de voltar à capital japonesa para reviver o roteiro de sua vida. As lembranças da campeã estadual, brasileira, sul-americana e pan-americana de salto em altura são agridoces.

"Tenho lembranças boas por participar de uma Olimpíada, mas tristes porque estava sozinha na delegação em Tóquio, sem técnico, sem ninguém da minha modalidade, sem material para competir. Chorei muito, vivia chorando. Mas eu tinha que competir, representar meu país", contou.

As dificuldades começaram antes mesmo da competição. Depois de atingir índice olímpico, saltando 1,65m no Troféu Brasil, a atleta ainda precisou passar por mais cinco classificatórias para ratificar a marca. É difícil imaginar um atleta sozinho em um torneio internacional, mas foi o que Aida viveu na primeira Olimpíada no continente asiático.

Sem compreender inglês ou japonês, ela preencheu a ficha de inscrição na Vila Olímpica apenas com o nome e a data de nascimento. Isso porque o funcionário japonês cantou "Parabéns para você" para indicar a informação de que precisava. Aida treinava sozinha, pois não tinha técnico. Nas horas vagas, ela andava de bicicleta. Nem nesses momentos, ela tinha paz. Companheiros da delegação diziam que ela era "turista". Em Tóquio, ela era a única mulher entre 68 homens. Quando não estava treinando ou pedalando, Aida estava chorando. "Eu via as outras meninas com dois ou três técnicos: corrida, onde batia o salto e a finalização. E eu não tinha nenhum".

No estádio, ela imitava as outras competidoras para encontrar o local de preparação no Estádio Nacional. Aonde elas iam, Aida ia atrás. Ela também não tinha a sapatilha de prego, própria para a modalidade. Ela teve que competir com um calçado para corridas de 100m emprestado por um fornecedor. Era improvisar aquele tênis ou competir descalça.

Para chegar à final, ela precisava saltar 1,70m, marca inédita na carreira. Seu recorde pessoal havia sido 1,68m. Mesmo ressabiada com o estádio cheio, ela conseguiu. Ela se classificou para a final, mas torceu o pé. "Torci porque no Brasil eu estava acostumada a pular em um buraco de areia. Não havia colchão. Quando a gente usa um material melhor, a gente também estranha".

Na hora da contusão, ela olhou a arquibancada lotada em busca de uma bandeira do Brasil para pedir ajuda. Não achou nenhuma. Foi um médico cubano que a ajudou com uma bota de esparadrapo. Parece ficção, mas tudo é realidade. Na final, nova superação. Mesmo machucada, ela saltou 1,74m, recorde sul-americano. Ficou em quarto lugar, poucos milímetros atrás de uma romena, uma australiana e uma russa. E ela só ficou sabendo do resultado histórico depois, quando saía do estádio. "Não tinha conhecimento se estava em quarto, quinto ou sexto. Foi gratificante. Foi com garra, fé, força de vontade e amor ao Brasil".

No dia 16 de outubro de 1964, o Estadão escreveu: "Aida, que seguiu viagem sem qualquer pretensão a não ser a de aprender, como ela mesma afirmara, surpreendeu os mais otimistas prognósticos". No trecho seguinte, o jornal afirma que "a atuação de Aida dos Santos merece os maiores elogios, pois ela pode ser apontada sem qualquer exagero como uma das maiores atletas que o Brasil já teve".

No retorno ao País, Aida era uma celebridade. Um batalhão de fotógrafos aguardava seu treino no Botafogo, clube onde treinava. Contrariada, ela dispensou o desfile em carro do Corpo de Bombeiros oferecido pelos dirigentes. "Eu precisava de apoio antes. Depois não interessava mais nada", retrucou.

O resultado foi tão impressionante que resultou em um convite para treinar nos Estados Unidos. O técnico americano veio conferir como ela treinava, afinal ela havia vencido a competidora de lá. Ficou surpreso. O sarrafo era um cano de água. Não havia colchão. Depois do salto, ela caía num buraco de areia. A família não deixou que ela viajasse. O pai, pedreiro, era contra e dizia que medalha não enchia barriga de ninguém. A mãe, lavadeira, estava preocupada que ela fizesse as tarefas de casa. Aida foi a caçula de seis irmãos que viviam em um casa sem energia elétrica no Morro do Arroz, favela de Niterói.

Com seus três filhos, Aida fez exatamente o contrário: colocou todos para praticar esportes. Deu certo. Ela é mãe da jogadora de vôlei Valeska Menezes, a Valeskinha, campeã nos Jogos de Pequim em 2008. As duas conduziram a tocha olímpica no Rio de Janeiro em 2016. Antes da conquista da China, Valeskinha havia conquistado também um quarto lugar, mesma posição da mãe, em 2004. Hoje, a filha brinca e costuma dizer que ultrapassou a mãe por causa da conquista da medalha. Aida retruca: "Meu esporte é individual", sorriu.

A CAMPANHA DO BRASIL EM TÓQUIO - O quarto lugar de Aida no salto em altura foi um dos melhores resultados do Brasil nos Jogos de 1964. Acima do salto da carioca, apenas a medalha de bronze com o basquete masculino. Foi a terceira da modalidade na história. Na prova individual de saltos do hipismo, Nelson Pessoa Filho (pai de Rodrigo Pessoa), um dos maiores nomes brasileiros da modalidade, classificou-se na quinta colocação.