Fábio Moreno diz que Ponte Preta não está fechada para reforços

Fábio Moreno - Foto: Álvaro Junior/Pontepress

A queda de rendimento no segundo tempo do empate com o Novorizontino, por 1 a 1, no último sábado, mostrou que o elenco da Ponte Preta ainda carece de reforços para a sequência do Campeonato Paulista.

Até por conta das dificuldades financeiras que o clube está atravessando, o técnico Fábio Moreno tem a intenção de dar oportunidade aos jogadores das categorias de base. Mas não descarta a chegada de novos nomes.

"Eu já deixei bem claro que a Ponte vai sempre buscar se reforçar, vai sempre estar atenta ao mercado. Todo mundo sabe que nosso elenco é enxuto. A intenção é dar a primeira chance a esses jogadores que vêm da base, nós confiamos neles. Mas se tiver a chance de reforçar dentro da nossa realidade, vamos fazer isso", disse o treinador.

Um dos responsáveis pela montagem do atual elenco, o executivo de futebol Alex Brasil teve a sua saída confirmada pela Ponte Preta no último sábado, horas antes do jogo contra o Novorizontino. O dirigente chegou na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B.

Enquanto isso, Fábio Moreno trabalha o time para o jogo de quinta-feira, contra o Santo André, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Paulistão.