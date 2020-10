Eventos esportivos estão liberados para voltar em Campo Grande

Jogos estão liberados para voltar em Campo Grande - (Foto: Reprodução/EsporteMS)

Ficou definido que os eventos e campeonatos esportivos com a presença de público estão de volta em Campo Grande, desde que respeite o limite de até 30% da capacidade local. O Decreto n. 14.494, de 13 de outubro de 2020 assinado pelo prefeito Marcos Trad (PSD), foi divulgado hoje (14).

O novo decreto altera dispositivos do Decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas e sociais em Regime Especial de Prevenção à Covid-19 no Município de Campo Grande – MS, e dá outras providências.

Conforme a publicação, “fica permitida a realização de eventos e campeonatos esportivos com a presença de público, limitado a 30% da capacidade do local, mediante assinatura de Termo de Compromisso e apresentação de Plano de Contenção de Riscos (biossegurança), devendo ser observadas as regras estabelecidas neste Decreto, em especial no artigo 3º, § 8º, bem como na Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR n. 05, de 17 de abril de 2020, e suas alterações, em especial no artigo 5º, inciso XIII.”Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Guanandizão - A volta do esporte era só uma questão de tempo, já que no último dia 8, houve o lançamento da reabertura do Guanandizão com a Supercopa de Vôlei 2020, em Campo Grande. A competição de clubes, que abre a temporada nacional do voleibol, terá o principal complexo esportivo sul-mato-grossense como palco, nos meses de outubro e novembro.

O torneio é realizado anualmente e reúne quatro das principais equipes do Brasil, colocando frente a frente os atuais vencedores da Copa Brasil e da Superliga Banco do Brasil. A disputa pelo título, em ambos os gêneros, ocorre em jogo único.

O primeiro campeão nacional da temporada 2020/21 será conhecido em 30 de outubro. No masculino, EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG) duelam às 20h30 (horário de MS). Já a disputa feminina será entre Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), no dia 6 de outubro, no mesmo horário. Os dois confrontos terão cobertura televisiva do SporTV 2, canal por assinatura pertencente ao Grupo Globo.