Evandro/Guto leva prata e Ágatha/Duda fatura bronze em etapa do vôlei de praia

Ágatha e Duda faturam medalhas - (Foto: Reprodução/FIVB)

As duplas formadas por Evandro e Guto e por Ágatha e Duda subiram ao pódio nesta sexta-feira, na etapa de Doha do Circuito Mundial de vôlei de praia, no Catar. O time masculino ficou com a medalha de prata enquanto a parceria feminina faturou o bronze na competição de nível quatro estrelas.

Como a etapa é a primeira do circuito em mais de um ano, em razão da pandemia, trata-se das primeiras conquistas internacionais de jogadores brasileiros na modalidade desde a suspensão das competições, em março de 2020. O calendário prevê mais cinco torneios na corrida para as vagas restantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho.

Evandro e Guto ficaram com a prata ao perderem a final para os checos Perusic e Schwiener por 2 sets a 0, com parciais de 16/21 e 19/21. Evandro jogou ao lado de Guto neste retorno do circuito porque seu parceiro habitual, Bruno Schmidt, se recupera de uma internação por covid-19.

"Nossa participação na etapa termina com um balanço bem positivo. Tivemos apenas três dias de treino antes da competição. Chegamos aqui e fizemos grandes jogos, com viradas incríveis. Foi muito gratificante retornar ao Circuito Mundial, e chegar à final. Não conseguimos mostrar no último jogo o mesmo voleibol que apresentamos ao longo da competição, o que nos deixou um pouco frustrados, mas não tira o brilho da conquista", comentou Evandro.

A medalha de bronze no masculino ficou com os americanos Jake Gibb e Taylor Crabb. Na chave feminina, foram Ágatha e Duda que ficaram com o terceiro lugar. Elas derrotaram as americanas Stockman e Kolinske por 21/13 e 21/14 na disputa pelo bronze.

"Tivemos duas derrotas neste torneio, então pensamos muito nos erros que cometemos para chegar aqui na disputa de bronze e colocar toda nossa energia e inteligência em quadra. Hoje estava ventando muito na hora do jogo, o que foi uma adversidade a mais. Apesar de estarmos acostumadas a jogar com o vento no Brasil, nunca é fácil. O calor também estava mais intenso que nos outros dias. Mas o importante é o resultado, conseguimos manter o foco e sair com a medalha", avaliou Agatha.

O ouro ficou com as americanas Alix Klineman e April Ross. A prata foi para as canadense Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes.