Etapa de Pipeline recomeça nesta quinta após paralisação por casos de covid-19

Etapa de Pipeline recomeça - (Foto: Divulgação/Estadão)

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) anunciou na noite de quarta-feira que a etapa de Pipeline do Circuito Mundial, no Havaí, a primeira da temporada de 2021, será retomada a partir desta quinta. A competição estava suspensa deste a última sexta por conta de casos positivos de covid-19 na equipe do evento.

Um dos infectados pelo novo coronavírus, o CEO da WSL, Erik Logan, também confirmou que a etapa feminina, interrompida por um ataque de tubarão na praia de Maui, também no Havaí, terá sua sequência em Pipeline. A nova chamada para o início das disputas será feita às 14 horas desta quinta (de Brasília).

"A WSL tem o prazer de anunciar que encerramos nossa suspensão do evento Pipe Masters e vamos tentar realizar a competição nos próximos dias com uma previsão promissora", escreveu a entidade em suas redes sociais.

"Estamos ansiosos para concluir os eventos de abertura desta temporada do Tour de Campeonato aqui no Havaí, o berço do surfe, nos próximos dias, e nos comprometemos a estar profundamente vigilantes em relação à saúde pública neste momento extraordinário. Temos campos incríveis este ano para os campeonatos masculino e feminino e mal podemos esperar para testemunhar o que eles farão nesta temporada. Junte-se a mim para continuar colocando a saúde pública e a segurança em primeiro lugar, observando com segurança em casa", escreveu Erik Logan em comunicado oficial.

Até o momento, apenas a primeira fase da etapa masculina foi disputada com a presença de 11 brasileiros. Alex Ribeiro, Adriano de Souza, o Mineirinho, e Peterson Crisanto não tiveram boa atuação e caíram para a repescagem. Avançaram direto à terceira rodada, que antecede as oitavas de final, os campeões mundiais Italo Ferreira e Gabriel Medina, além de Filipe Toledo, Yago Dora, Jadson André, Deivid Silva, Caio Ibelli e Miguel Pupo.

No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb ainda está na disputa. A expectativa é que a competição das mulheres seja finalizada na sequência do masculino até o próximo domingo, quando encerra a janela da etapa de Pipeline.