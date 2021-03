Campeão da Série B, Dourados bate Aquidauanense na estreia; Águia Negra só empata em casa

As partidas iniciaram ontem (1º) - (Foto: Franz Mendes)

Quatro jogos movimentaram a rodada inaugural do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021, neste domingo (28). O destaque foi a vitória por 1 a 0 do recém-fundado e campeão da Série B, Dourados Atlético Clube, sobre o Aquidauanense, atual vice-campeão na elite estadual.

Após um ano fora, a segunda maior cidade do Estado voltou a ter um representante na Série A do Estadual: o Dourados Atlético Clube, que teve os últimos dias agitados. Na última quarta-feira (24), a jovem equipe, criada no dia 20 de dezembro de 2020, sagrou-se campeã da segunda divisão de forma invicta (duas vitórias e dois empates).

Sem muito tempo para comemorar o troféu conquistado, o time douradense estreou na divisão de topo já neste domingo diante do atual vice-campeão Aquidauanense. Em partida válida pelo grupo A, no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão), a agremiação da Cidade Modelo conquistou os três primeiros pontos, graças ao gol do zagueiro Dudu, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. E já são cinco triunfos seguidos sem perder na recente história do clube.

No outro confronto da chave, o Águia Negra empatou em 1 a 1 com o Novo, recém-promovido à Série A, no Estádio Municipal Iliê Vidal (Ninho da Águia). A equipe rubro-negra, detentora dos dois últimos dois títulos estaduais, saiu na frente com Fernandinho, aos cinco minutos da segunda etapa, em cobrança de pênalti. Aos 34’, Nike igualou para os visitantes.

Já pelo grupo B, o Costa Rica iniciou o Estadual proporcionando alegria ao seu torcedor. Em casa, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), o time do Bolsão aplicou 3 a 0 sobre o Três Lagoas Sport Club, equipe que também subiu neste ano e que disputa pela primeira vez a elite. Os três gols dos donos da casa foram assinalados por Joãozinho, todos na etapa complementar (10’, 20’ e 45’).

Na Capital, Comercial e União/ABC ficaram no 1 a 1. O centroavante Itamar abriu o marcador para o Colorado, aos 43 minutos do primeiro tempo. O experiente meia Agnaldo, no minuto 32 da etapa final, deixou tudo igual em cobrança de falta. O duelo, válido pelo grupo B, aconteceu no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão).

Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Operário folgaram na rodada inicial. O Pica-Pau de Chapadão do Sul entra em campo pela primeira vez na temporada no próximo domingo (07.03), diante do Comercial. Já o Galo faz sua estreia em 2021 contra o Dourados, fora de casa, no dia 14 de março.

Confira abaixo a classificação momentânea da primeira fase:

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Dourados AC 3 1 1 0 0 1 0 1 2 – EC Águia Negra 1 1 0 1 0 1 1 0 2 – Novo FC 1 1 0 1 0 1 1 0 4 – Operário FC 0 0 0 0 0 0 0 0 5 – Aquidauanense FC 0 1 0 0 1 0 1 -1

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Costa Rica EC 3 1 1 0 0 3 0 3 2 – EC Comercial 1 1 0 1 0 1 1 0 2 – CE União/ABC 1 1 0 1 0 1 1 0 4 – SER Chapadão 0 0 0 0 0 0 0 0 5 – Três Lagoas SC 0 1 0 0 1 0 3 -3

Novo formato de disputa

O Estadual 2021 está sendo disputado em novo formato. Os 10 times foram separados em dois grupos iguais (A e B). Na primeira fase, classificatória, as agremiações vão se enfrentar em turno e returno, até o dia 14 de abril. As três melhores equipes de cada grupo garantem vaga ao hexagonal final. Já os últimos colocados das chaves serão rebaixados.

Com início previsto para 18 de abril, a segunda e última fase não contará com o sistema “mata-mata”, isto é, sem quartas de final, semifinal e final, como ocorrera até a edição passada. Os seis classificados jogam entre si, em grupo único, novamente em confrontos de ida e volta, no formato de pontos corridos. Sagra-se campeão o clube que obtiver o maior número de pontos conquistados nesta fase. Segundo a Federação Estadual de Futebol (FFMS), o campeonato termina no dia 23 de maio, um domingo.