Serc vence Águia Negra em casa e sai na frente por vaga na decisão - (Foto: Fundesporte)

Em casa, a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) superou o Águia Negra pelo placar de 1 a 0, no duelo de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, e saiu na frente por vaga na decisão. A partida foi realizada neste domingo (6), no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Toca do Pica-Pau (ou Estádio da Serc), em Chapadão do Sul. A competição tem como principal fomentador o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O gol que garantiu o triunfo da equipe sul-chapadense saiu aos 32 minutos do segundo tempo. O atacante Kanu foi o autor. Com o resultado, o Pica-Pau precisa apenas de um empate no confronto de volta para prosseguir à final. Já o Rubro-Negro de Rio Brilhante necessita da vitória no Estádio Municipal Iliê Vidal (Ninho da Águia), por qualquer placar, para chegar à decisão e buscar o bicampeonato. O embate decisivo acontecerá na quarta-feira (9), às 15 horas.

Na justiça

A outra semifinal, entre Operário e Aquidauanense, que também aconteceria neste domingo (6), às 15 horas, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS). A decisão foi tomada após o Galo escalar jogador irregular (suspensão por três cartões amarelos) na primeira partida das quartas de final, diante do Comercial.

A equipe colorada da Capital foi quem acionou a justiça. Portanto, o confronto por vaga na final não ocorrerá até que o caso seja resolvido. Pela irregularidade na escalação, o time operariano pode ser punido com a perda de três pontos, sem contar os três obtidos em campo. Assim, perderá a vaga para o rival.