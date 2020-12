Estadual de Futebol 2020: Primeiro finalista será definido nesta quarta-feira em Rio Brilhante

O jogo acontece hoje (9) às 15h - (Foto: Franz Mendes)

O primeiro finalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 será conhecido nesta quarta-feira (9), em Rio Brilhante. Esporte Clube Águia Negra e Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) enfrentam-se na partida de volta da semifinal, às 15 horas, no Estádio Municipal Iliê Vidal, o Ninho da Águia. A competição tem como principal apoiador o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

No jogo de ida, realizado no último domingo (6), a equipe de Chapadão do Sul sobressaiu-se e venceu por 1 a 0. A disputa aconteceu no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Toca do Pica-Pau (ou Estádio da Serc). Com o triunfo, o Pica-Pau precisa apenas de um empate no confronto de volta para avançar à final. Por sua vez, Rubro-Negro rio-brilhantense, com melhor campanha na primeira fase (segundo colocado), necessita da vitória em casa, por qualquer placar, para chegar à decisão e ir em busca do bicampeonato.

Esta será a terceira vez que os times se encontram em fase “mata-mata” no Campeonato Estadual. O Águia Negra foi superior nas duas ocasiões anteriores e, coincidentemente, chegou à final para ficar com o título da competição. Primeiro, em 2012, eliminou o adversário sul-chapadense na semifinal e no ano passado voltou a vencer, desta vez pelas quartas de final.

Já a outra semifinal, entre Operário e Aquidauanense, está nas mãos da justiça. A partida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS). A decisão foi tomada após o Galo da Capital escalar jogador irregular (suspenso por três cartões amarelos) na primeira partida das quartas de final, diante do Comercial.

A equipe colorada da Capital foi quem acionou a justiça. Portanto, o confronto por vaga na final não ocorrerá até que o caso seja resolvido. Pela irregularidade na escalação, o time operariano pode ser punido com a perda de três pontos, sem contar os três obtidos em campo. Assim, perderá a vaga para o rival. O julgamento ocorrerá nesta quarta-feira (9), às 19 horas, por videoconferência.