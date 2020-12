Estadual de Futebol 2020: Operário e Comercial fazem o segundo jogo das quartas de final no Morenão

Operário e Comercial voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira (2), às 20h30, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 - (Foto: Franz Mendes)

Operário e Comercial voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira (2), às 20h30, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. O jogo será realizado no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, sem a presença de público por conta da propagação do novo coronavírus (Covid-19). A competição é apoiada pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, no último sábado (28.11), o Galo tem a vantagem para chegar à semifinal. Com melhor campanha na primeira fase, o Alvinegro da Capital pode até perder pelo placar mínimo que conseguirá avançar à próxima etapa do certame. Já o Colorado precisa triunfar por dois ou mais gols de vantagem.

Quem passar enfrenta o Aquidauanense na semifinal, automaticamente classificado, após o pedido de desistência do Corumbaense, protocolado junto à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

O árbitro do “Comerário” 193 será Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Edson Campos de Mendonça, integrantes do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Já nesta quinta-feira (3), Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Costa Rica retornam ao gramado, às 15 horas, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Toca do Pica-Pau, em Chapadão do Sul. A equipe costa-riquense sobressaiu-se ao bater o rival por 2 a 1, no conhecido “Clássico do Bolsão”, e só precisa de um empate para se classificar.

Por outro lado, o time de Chapadão do Sul, por ter tido melhor campanha na fase classificatória, joga por uma vitória simples para avançar à semifinal. O Maracaju Atlético Clube, assim como o Corumbaense, desistiu da competição e, portanto, Águia Negra só aguarda seu adversário.