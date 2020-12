Empate por 1 a 1 garante classificação do Operário à semifinal

O empate por 1 a 1 entre Operário e Comercial, na noite de quarta-feira (2), garantiu a classificação alvinegra à semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 - (Foto: Franz Mendes)

O empate por 1 a 1 entre Operário e Comercial, na noite de quarta-feira (2), garantiu a classificação alvinegra à semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A partida de volta, válida pelas quartas de final, foi realizada no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande.

Podendo até perder o clássico por um gol de diferença para avançar de fase, após ter vencido o confronto de ida por 1 a 0, no último sábado (28), o Galo aumentou sua vantagem logo aos 21 minutos da etapa inicial. Jônatas Obina, em cobrança de pênalti com “paradinha”, deslocou o goleiro adversário e inaugurou o placar do Comerário 193.

Dez minutos depois, o Colorado chegou à igualdade com Lucas Paulista, em lance de bola parada. No segundo tempo, o Comercial tentou pressionar, especialmente após os 20 minutos, em busca dos gols necessários à classificação, mas sem sucesso. Com o resultado desta quarta (2), está definida a primeira semifinal do certame: Aquidauanense x Operário.

O Águia Negra é o terceiro time já classificado à semifinal e aguarda seu adversário, que sairá do duelo entre Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Costa Rica. O confronto de volta das quartas de final está marcado para esta quinta-feira (3.12), às 15 horas, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Toca do Pica-Pau, em Chapadão do Sul. A equipe costa-riquense sobressaiu-se ao bater o rival por 2 a 1, no domingo (29), no conhecido “Clássico do Bolsão”, e necessita de um empate para avançar.