Costa Rica bate a Serc e joga pelo empate no duelo de volta das quartas de final - (Foto: Franz Mendes)

O Costa Rica Esporte Clube (Crec) bateu a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) por 2 a 1 neste domingo (29), no confronto de ida das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. O “Clássico do Bolsão” foi realizado no Estádio Municipal Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS), por causa da forma do gramado do estádio Laertão, em Costa Rica. A competição tem o Governo do Estado como principal fomentador, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A equipe costa-riquense lançou-se ao ataque no primeiro tempo e inaugurou o marcador aos 14 minutos, com o experiente atacante argentino Carlos Frontini, de 39 anos, que fez sua estreia. O Pica-Pau de Chapadão do Sul igualou com gol de cabeça de Cristiano Lopes, no minuto 17 da segunda etapa.

O tento da vitória do Costa Rica saiu já no final da partida, aos 42’. O atacante Alexandro Firmino, o “Coruja”, aproveitou bate-rebate na área e assinalou o gol que dá vantagem ao Serc para o confronto de volta. Com o triunfo, a Cobra do Norte está a um empate de alcançar a semifinal do Estadual pela primeira vez em sua história.

Em contrapartida, a Serc, por ter tido melhor campanha na primeira fase, joga por uma vitória simples para avançar. O segundo embate está agendado para quinta-feira (3), às 15 horas, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, a Toca do Pica-Pau, em Chapadão do Sul.

No sábado (28), o Operário venceu o Comercial por 1 a 0 no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão. O Comerário 192 reabriu o certame após oito meses de paralisação por conta do risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19). O Galo, que já tinha a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na fase classificatória, agora pode ser derrotado até por um gol de diferença na partida de volta, marcada para quarta-feira (2.12), às 20h30, novamente no Morenão.

Em virtude da desistência de Corumbaense e Maracaju em disputar a quartas de final, Aquidauanense e Águia Negra estão automaticamente classificados à semifinal e aguardam seus adversários.