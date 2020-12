Comercial e Aquidauanense empatam sem gols no primeiro confronto da semifinal

Estadual de futebol - (Fotos: Franz Mendes)

Esporte Clube Comercial e Aquidauanense Futebol Clube empataram sem gols no confronto de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A partida foi realizada na tarde deste domingo (13) no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande. A competição tem como principal fomentador o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Apesar do 0 a 0, ambas as equipes criaram diversas chances de gol. Aos 20 minutos do primeiro tempo, João Paulo teve a oportunidade de abrir o placar para o Colorado em cobrança de pênalti, mas chutou à meia altura no centro do gol, para tranquila defesa do goleiro Jota.

Seis minutos depois, o time da Capital teve tento de Juninho Pavi anulado pela arbitragem, que assinalou posição de impedimento. Na segunda etapa (12’), o Comercial ficou com um jogador a menos em campo. Lucas Lorenzi foi expulso após dura entrada de carrinho em Baiano, do Azulão.

O jogo no Morenão foi comandado pelo árbitro Paulo Henrique de Melo Salmazio, que teve como assistentes Claysson Vieira Morais e Adanclei Neves Barros. Daiane Caroline Muniz dos Santos foi a quarta árbitra e Ernani Tomaz da Silva atuou como assessor de arbitragem.

O duelo de volta está agendado para quarta-feira (16), às 15 horas, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana. De acordo com o regulamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), por ter tido melhor desempenho na fase classificatória, o Aquidauanense classifica-se à final com um empate. Por outro lado, uma vitória simples garante o Comercial na decisão.

Quem passar encara na final o Esporte Clube Águia Negra, que eliminou a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc). A equipe de Rio Brilhante perdeu o primeiro embate por 1 a 0, em Chapadão do Sul, mas em casa ganhou por 3 a 0 e confirmou a classificação. A primeira partida da final está marcada para 20 de dezembro, um domingo, às 15 horas. A data e horário do jogo de volta ainda serão definidos pelo departamento técnico da FFMS. O confronto decisivo deve ocorrer em 23 de dezembro, quarta-feira.