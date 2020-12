Estadual de Futebol 2020: Aquidauanense e Comercial fazem primeiro jogo da semifinal neste domingo

Aquidauanense e Comercial fazem primeiro jogo - (Foto: Juliano Dervalho)

Estão confirmadas as datas da semifinal entre Aquidauanense Futebol Clube e Esporte Clube Comercial, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. O confronto de ida será neste domingo (13), às 15 horas, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande. A competição tem como principal apoiador o Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A volta está agendada para quarta-feira (16), no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana, às 15 horas. Conforme o regulamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), por ter tido melhor desempenho na fase classificatória, o Azulão do Pantanal classifica-se à final em caso de igualdade de pontos e saldo de gols ao término dos dois duelos.

Quem passar, encara na final o Esporte Clube Águia Negra, que eliminou a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc). A primeira partida da final está marcada para 20 de dezembro, um domingo, às 15 horas. A data do jogo de volta ainda será definida pela FFMS, mas deve ocorrer em 23 de dezembro, quarta-feira.

O Colorado chega à semifinal após o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) punir o Operário Futebol Clube, seu adversário nas quartas de final, com a perda de seis pontos e, consequentemente, a eliminação do certame. O Galo escalou irregularmente o lateral-direito Emerson Santos na partida de ida desta fase. Segundo o regulamento, o jogador deveria ter cumprido suspensão automática, após receber três cartões amarelos.

O julgamento do caso foi realizado na última quarta-feira (9), por videoconferência, e os cinco auditores do tribunal desportivo votaram pela condenação do Alvinegro campo-grandense, que ainda terá de pagar multa no valor de R$ 500,00.