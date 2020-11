Estadual de Atletismo Adulto define representantes de MS para a disputa do Troféu Brasil

Cerca de 80 atletas sul-mato-grossenses estarão reunidos neste final de semana, 21 e 22 de novembro, em Campo Grande, para a disputa do Campeonato Estadual de Atletismo Adulto. As provas serão realizadas na pista internacional de atletismo do Parque Olímpico Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. Organizado pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), o torneio conta com o apoio do Governo do Estado, por intermédio da sua Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). Medidas de biossegurança adotadas à risca por conta do novo coronavírus (Covid-19).

As disputas na Capital, em ambos os gêneros (masculino e feminino), servirão para tomada de índice ao Ranking Nacional Adulto, que garante vaga para o Troféu Brasil, competição da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) classificatória às Olimpíadas de Tóquio 2021.

Segundo o presidente FAMS, Marcelo Erick Moriyama, o Parque Ayrton Senna receberá competidores de seis municípios: Amambai, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Eldorado e Ponta Porã. “Infelizmente, em virtude das restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, tivemos de reduzir o número de participantes, deixando apenas os atletas que buscam índice ao Troféu Brasil”, afirma o dirigente. Não haverá também disputas com barreiras/obstáculos e revezamento.

O Campeonato Estadual Sub-18 e Sub-20, realizado nos dias 17 e 18 de outubro, serviu de base para a organização dos próximos eventos no Estado, além de verificar o nível técnico e de preparação dos atletas em meio à paralisação das atividades. “Pelo Sub-18 e Sub-20, percebemos que muitos atletas continuaram treinando regularmente, com todos os cuidados necessários, e melhorando suas marcas. O pessoal se cuidou bastante nesse período e voltou animado”, relata Moriyama.

As provas do Estadual de Atletismo Adulto serão as seguintes:

Corridas rasas: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m e 10.000 m

Arremessos e lançamentos: peso, disco e dardo

Saltos: altura, distância e triplo

As disputas começarão no sábado (21), a partir das 14 horas e continuam no domingo (22) pela manhã, com início às 8 horas. Por conta da Covid-19, será permitida a presença de 30% da capacidade de público do Parque Ayrton Senna, conforme o Decreto n. 14.494, de 13 de outubro de 2020, da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Troféu Brasil

O Troféu Brasil de Atletismo da CBAt acontecerá de 10 a 13 de dezembro no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (COTP), em São Paulo (SP). O torneio estava marcado para ser realizado no complexo poliesportivo da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa), em Porto Alegre (RS), entre os dias 7 e 10 de maio, mas foi adiado devido à pandemia viral. Esta é uma das últimas competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de Verão 2021, de Tóquio, no Japão.

Lucas Castro, Fundesporte

Foto: Chico Ribeiro