Esquiva Falcão marca luta para 12 de dezembro, nos EUA

Esquiva vai lutar justamente na data do seu aniversário, em que completará 30 anos - (Foto: Reprodução/Estadão)

O pugilista brasileiro Esquiva Falcão vai voltar a lutar no dia 12 de dezembro nos Estados Unidos. Local e adversário ainda não foram definidos, mas existe uma boa chance de o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 lutar por um eliminatória de título mundial.

Como Esquiva é ranqueado nas quatro organizações que dirigem o boxe mundial, o brasileiro pode ser designado para qualquer eliminatória. Vai depender da negociação a ser feita pela Top Rank, empresa que cuida da carreira do boxeador.

Curiosamente, Esquiva vai lutar justamente na data do seu aniversário. Ele vai completar 30 anos em dezembro.

O brasileiro lutou pela última vez no fim de agosto. Na nona edição do evento Boxing For You, em São Paulo, ele venceu Morramad Araújo por nocaute técnico.

Invicto como profissional, o canhoto Esquiva soma 27 vitórias, com 19 nocautes. Ele é 5º na Federação Internacional de Boxe (FIB), 6º na Organização Mundial dE Boxe (OMB), 7º no Conselho Mundial de Boxe (CMB) e 13º na Associação Mundial de Boxe (AMB).