Eslovênia sugere sabotagem do Egito após intoxicação no Mundial de handebol

Seleção da Eslovênia lamenta eliminação no Mundial de handebol - ( Foto: Estadão/Mohamed Abd Ek Ghany/AFP )

Um dia antes do jogo decisivo entre Eslovênia e Egito pelo Mundial de handebol masculino, ao menos 12 jogadores da seleção do país europeu sofreram grave intoxicação alimentar. Em relato, Goran Cvijic, secretário-geral da federação eslovena, sugere que houve sabotagem por parte dos africanos, que são os anfitriões do evento, e criticou a organização.

De acordo com as informações apresentadas pela Eslovênia, os atletas vomitaram e gritavam de dor. No duelo, resultado de empate por 25 a 25 resultou na eliminação dos eslovenos e na classificação da seleção egípcia para as quartas de final do torneio.

"Bem, não foi um 'vírus'. Os meninos gritaram de dor, vomitaram e correram para os banheiros como se as vidas deles estivessem em risco. Durante a noite, Stas Skube e Dragan Gajic foram isolados. Pouco antes da partida, nosso maior e mais forte jogador, Blaz Blagotinsek, desmaiou no próprio vômito no vestiário pela dor e foi levado de volta ao hotel", afirmou Goran Cvijic.

O Mundial, que está acontecendo no Egito, está sendo marcado por diversos casos de coronavírus entre as delegações, inclusive com a seleção brasileira, que já foi eliminada da competição.

Classificada para as quartas de final, a seleção da casa enfrenta a Dinamarca, na próxima quarta-feira. No mesmo dia, acontecem os outros três jogos: Suécia x Catar, Espanha x Noruega e França x Hungria.