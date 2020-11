Escócia, Hungria, Eslováquia e Macedônia do Norte garantem vaga na Eurocopa

Escócia, Hungria, Eslováquia e Macedônia do Norte conquistaram nesta quinta-feira as últimas vagas da Eurocopa, adiada para 2021. As quatro seleções venceram seus duelos na repescagem e se juntaram a outras 20 equipes, classificadas na fase de grupos das Eliminatórias.

Jogando em Belgrado, a Escócia sofreu para voltar a disputar uma grande competição em 22 anos - a última foi a Copa do Mundo de 1998, na França. Nesta quinta, os escoceses empataram por 1 a 1 com os sérvios, mas levaram a melhor nas penalidades, por 5 a 4.

No segundo tempo, Ryan Christie abriu o placar, mas Luka Jovic buscou o empate nos acréscimos, forçando a disputa da prorrogação, sem gols. Nas penalidades, Aleksandar Mitrovic desperdiçou a última cobrança dos anfitriões, eliminando os sérvios da disputa. Com o triunfo, o time escocês entrou no Grupo D, que tem Inglaterra, Croácia e República Checa.

Jogando em casa, a Hungria também sofreu para buscar a classificação. O time húngaro precisou buscar a virada, nos acréscimos da etapa final, para vencer a Islândia por 2 a 1. Loic Nego empatou aos 43 minutos e Dominik Szoboszlai decretou a virada aos 47 minutos. Gylfi Sigurdsson abrira o placar, aos 11 minutos de jogo.

Na Eurocopa, a seleção húngara terá ainda mais trabalho. Isso porque entrou no chamado Grupo da Morte, o F, que tem Portugal, França e Alemanha.

A seleção da Eslováquia precisou da prorrogação para superar a Irlanda do Norte por 2 a 1. Juraj Kucka, no primeiro tempo, e Michal Duris, na segunda etapa da prorrogação, balançaram as redes para os eslovacos, que jogaram fora de casa. Pela Irlanda, Milan Skriniar marcou aos 43 minutos do segundo tempo, contra as próprias redes. Os eslovacos vão enfrentar a Espanha, a Suécia e a Polônia, no Grupo E.

Já a Macedônia do Norte bateu a Geórgia por 1 a 0, longe de casa. Goran Pandev marcou o único gol da partida. No Grupo C da Eurocopa, a equipe da Macedônia do Norte vai encarar Ucrânia, Áustria e Holanda.

A tradicional competição europeia estava marcada para ser realizada neste ano, mas acabou sendo adiada em razão da pandemia do novo coronavírus. Em 2021, o torneio será disputado entre 11 de junho e 11 de julho.