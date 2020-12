Entidade de Dubai elege Cristiano Ronaldo o melhor jogador do século

Cristiano Ronaldo, craque da Juventus - ( Foto: Miguel Medina/ AFP)

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do século XXI durante a premiação do Global Soccer Awards, organizada pelo Conselho de Esportes de Dubai, neste domingo. Em outras seis edições do evento, que realiza sua décima primeira cerimônia, o astro português da Juventus levou para casa o troféu de jogador do ano.

A categoria que o inclui como "melhor do século" foi criada neste ano. Concorriam ao prêmio Messi, do Barcelona, Salah, do Liverpool, e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

Além de Cristiano, o espanhol Pep Guardiola, multicampeão no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, foi considerado técnico do século, enquanto que o Real Madrid foi eleito o melhor clube de 2001 até hoje.

Dentre os melhores do ano, Lewandowski, que já havia sido eleito o melhor jogador do mundo de 2020 no prêmio The Best, da Fifa, levou mais um troféu para casa. Hansi Flick, responsável por orquestrar o imbatível Bayern de Munique, campeão de tudo que disputou na temporada, faturou o prêmio de técnico do ano.

O evento também premiou o empresário Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo. Ele venceu na categoria de melhor agente do ano pela décima vez em 11 anos. Piqué, do Barcelona, e Iker Casillas, aposentado, foram homenageados pela trajetória de suas carreiras.

A premiação contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Além dele, a maioria dos premiados estava no local, assim como empresários ligados ao mundo da bola. Não houve distanciamento e os convidados também não usaram máscara de proteção contra a covid-19. Ex-jogadores, técnicos e cartolas fizeram parte do júri do evento.