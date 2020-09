Empresário de Gareth Bale confirma negociação entre Tottenham e Real Madrid - (Foto: Susana Vera/Reuters)

Em baixa com o técnico francês Zinedine Zidane, o atacante galês Gareth Bale está perto de deixar o Real Madrid nesta janela de transferências internacionais. E o seu destino parece ser um lugar bem conhecido: o Tottenham, clube inglês onde começou a carreira profissional em 2007, aos 17 anos. Na noite de terça-feira, o empresário do atleta, Jonathan Barnett, revelou que os dois clubes iniciaram conversas para uma negociação.

"Estamos conversando. Gareth ainda ama o Tottenham, é onde ele quer jogar", afirmou o agente de Bale, em entrevista ao canal de TV inglês BBC Sport.

A alternativa mais provável na negociação é que Bale, hoje com 31 anos, deixe o Real Madrid por empréstimo de um ano, com parte do salário paga pelo clube espanhol. O Tottenham vive um aperto financeiro causado pela combinação da pandemia do novo coronavírus com a construção do próprio estádio, em Londres.

Bale chegou ao Tottenham em 2007 e ficou até 2013. Pelo clube inglês marcou 55 gols em 203 partidas. Em seguida, o Real Madrid gastou 100 milhões de euros (R$ 626 milhões na cotação atual) - recorde mundial à época - para ter o capitão da seleção do País de Gales.

Apesar de ter ocupado o banco de reservas em diversas ocasiões nesta segunda passagem de Zidane no comando do Real Madrid - jogou 20 partidas e marcou apenas três gols na última temporada -, Bale tem bons números pelo clube. O atacante anotou 105 gols e 68 assistências em 251 jogos, além de ter conquistado quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa, dois troféus do Campeonato Espanhol e uma taça da Copa do Rei.