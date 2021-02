Em 'treino' para Copa do Brasil, Palmeiras empata com o Atlético-GO

O Palmeiras entrou em campo mais uma vez em 2021, nesta segunda-feira - são 16 jogos nos 53 dias do ano, uma média de pouco mais de uma disputa oficial a cada três dias. Desta vez, o alviverde ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO no Allianz Parque, em São Paulo, partida válida pela 37ª rodada do Brasileiro e foi marcada por dois belos gols e baixa competitividade na primeira etapa e pela falta de criatividade na construção das jogadas no segundo tempo.

Com campanhas dentro das expectativas, os dois times fizeram uma partida que mais parecia um jogo-treino. O Palmeiras, de olho nas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, que começam no próximo domingo, entrou em campo com a maioria dos jogadores considerados titulares pelo técnico português Abel Ferreira, que, suspenso, não ficou no banco de reservas - o time foi comandado pelo auxiliar Vitor Castanheira. A única mudança foi a escalação do lateral-direito Mayke improvisado na direita do ataque.

O Palmeiras começou a partida com Luiz Adriano buscando ajudar na criação das jogadas, saindo da área e voltando até a intermediária para abrir espaços. Com a marcação alta, o time da casa pressionava o adversário desde a saída de bola.

Aos 21 minutos, em uma espirrada da defesa goiana, o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña dominou um chutão, partiu para o centro do campo e, de fora da área, com o pé direito, bateu firme para o gol - a bola entrou no ângulo, sem chances para o goleiro Mauricio Kozlinski, um golaço no Allianz Parque.

Os dois times apresentavam falhas na marcação. Aos 30, Felipe Melo quase aumentou o placar. Raphael Veiga tinha espaço do mundo para criar, mas não acertava nada e ainda deixava buracos em suas costas.

Aos 40, Rony teve a chance de marcar de cabeça, mas mandou por cima do gol. Dois minutos depois, o castigo. Em uma troca de passes desde a sua área, o Atlético-GO encontrou espaço livre para tramar boa jogada até a bola sobrar para Matheus Vargas, que apareceu com espaço de sobra na entrada da área, recebeu a bola, ajeitou e bateu no ângulo esquerdo de Weverton - mais um golaço na noite.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou com Breno Lopes, que não poderá jogar a decisão da Copa do Brasil, no lugar de Mayke. Com menos de 20 minutos e com poucas chances de gol, Castanheira mandou Gustavo Scarpa e Lucas Lima ao campo, mas o Atlético-GO começou a chegar com perigo. Mais cinco minutos, e Zé Rafael e Wesley também foram para o jogo - o atacante, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, não entrava em campo desde o mês de novembro.

Com Breno Lopes atuando fora da área e com Rony jogando como centroavante, o Palmeiras sofria para conseguir criar boas jogadas ofensivas. Aos 36, o alviverde trocou passes rápidos na entrada da área. Breno Lopes recebeu na área e bateu para o gol, a bola desviou na zaga e bateu na trave.

Aos 40, Viña recebeu a bola, não encontrou ninguém em condições de receber o passe e arriscou para o gol, para boa defesa de Kozlinski. Fim de jogo. Falta apenas uma rodada para Palmeiras e Atlético-GO se despedirem do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 1 ATLÉTICO-GO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Viña; Felipe Melo (Zé Rafael), Patrick de Paula (Lucas Lima), Mayke (Breno Lopes), Raphael Veiga (Gustavo Scarpa) e Rony; Luiz Adriano (Wesley). Técnico: Vitor Castanheira (interino).

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Dudu, João Vitor, Oliveira e Nicolas; William Maranhão, Marlon Freitas, Matheus Vargas (Danilo Gomes), Janderson (Gilvan) e Wellington Rato (Arnaldo); Zé Roberto (Roberson). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Viña, aos 21, e Matheus Vargas, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Vargas, Luan e Matías Viña.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).