Em Tóquio, Bach diz que COI espera que envolvidos sejam vacinados antes dos Jogos

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional - (Foto: Eugene Hoshiko / AP)

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, está "muito confiante" que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 serão realizados em 2021, independentemente da evolução da pandemia do novo coronavírus, que já adiou o evento em um ano. No final de um encontro na capital do Japão com o primeiro-ministro Yoshihide Suga, nesta segunda-feira, o dirigente comentou que está "muito, muito confiante na presença de espectadores nos estádios olímpicos no próximo ano" e que os envolvidos estejam vacinados.

"Para proteger o povo japonês, e em respeito ao povo japonês, o COI fará um grande esforço para que os participantes olímpicos e visitantes cheguem aqui vacinados se, então, houver vacina disponível. Juntos podemos fazer dos Jogos Olímpicos e da chama olímpica a luz no fim do túnel em que todos nós estamos durante a crise do coronavírus", afirmou Bach, que prosseguiu:

"Estamos montando uma enorme caixa de ferramentas na qual colocaremos todas as diferentes medidas que podemos imaginar (para que os Jogos sejam realizados). No próximo ano, poderemos tirar as ferramentas certas desta caixa e aplicá-las para garantir um ambiente seguro para todos os participantes dos Jogos. Isso nos deixa muito, muito confiantes de que podemos ter espectadores nos estádios olímpicos no próximo ano", disse.

Na última semana, uma pesquisa local mostrou que a maioria da população japonesa acha que o ideal seria adiar os Jogos ao menos em um ano - ou até cancelar a edição. Nesta segunda-feira, um pequeno grupo de manifestantes chegou a protestar em frente ao edifício que Bach dava uma coletiva de imprensa em Tóquio. E, de acordo com os meios de comunicação locais, mais de 60% dos patrocinadores japoneses ainda não se comprometeram a prolongar os contratos para mais um ano.

A notícia do avanço na criação de uma vacina, porém, deu esperança aos organizadores. O Comitê Organizador Local afirma, porém, que continuará planejando medidas para que a Olimpíada seja realizada em segurança mesmo que não haja uma vacina até lá.

Bach tem uma série de compromissos oficiais em Tóquio até esta terça-feira. O presidente do COI, que chegou ao Japão no domingo, vai se encontrar com membros do Comitê Organizador e do governo japonês para definir os próximos passos na organização da Olimpíada. Nesta terça está prevista uma visita ao estádio Olímpico, principal sede dos Jogos.

Adiadas por conta da pandemia da covid-19, Os Jogos Olímpicos estão previstos para serem realizados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021.