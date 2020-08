Em reapresentação, treino do Corinthians tem Luan em campo e Boselli de máscara

Após levar uma dolorosa virada do Atlético-MG, na noite de quarta-feira, o Corinthians se reapresentou nesta quinta e retomou os trabalhos, agora visando o duelo contra o Grêmio, no sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. A novidade do dia coube a Boselli, que treinou pela primeira vez com uma máscara protetora no rosto.

O argentino, que já vinha fazendo trabalho físico em separado, desta vez integrou treino técnico comandado por Tiago Nunes. Boselli se recupera de uma cirurgia no rosto, realizada no dia 27 de julho, para se reabilitar de um afundamento na fase sofrido em jogo do Paulistão. Ainda não há prazo para o seu retorno ao time.

Poupado na derrota por 3 a 2 em Belo Horizonte, o atacante Luan treinou normalmente nesta quinta. O jogador não saiu do banco de reservas contra o Atlético, dias depois de sofrer críticas e até protesto de torcedores por suas atuações nas finais do Estadual.

Já os laterais Fagner e Carlos Augusto não estiveram no gramado nesta quinta. Eles ainda se recuperam de problemas físicos. O lateral direito se reabilita de dores no tornozelo direito e o esquerdo levou uma paulistinha na decisão do Paulistão. Ambos foram desfalques na capital mineira.

O time volta aos treinos na tarde desta sexta-feira. Ao fim da atividade, vai embarcar rumo a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, às 19 horas de sábado.

MUDANÇA NA TABELA - A CBF anunciou nesta quinta uma mudança no dia e no horário da partida contra o Fortaleza, pela quinta rodada. O jogo estava marcado para o dia 22 (sábado), às 19h. Agora foi alterado para 26 de agosto, quarta-feira, às 21h30. De acordo com a entidade, a mudança se deve ao ajuste na grade de programação dos detentores dos direitos de transmissão do Brasileirão.