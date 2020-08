Em parceria da CBT com COB, Bellucci e Bia Haddad vão treinar em Portugal

( Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

O tênis também vai enviar atletas para Portugal, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Thomaz Bellucci, Beatriz Haddad Maia, Carolina Meligeni e João Menezes vão embarcar neste domingo. O quarteto ficará 15 dias em solo português, em ambiente controlado, no Complexo Desportivo de Rio Maior, para reduzir os riscos de contágio por covid-19.

A viagem segue o padrão estabelecido pelo COB, no mês passado, com apoio da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O Comitê nacional fez parceria com o Comitê Olímpico de Portugal para dar chance aos brasileiros de treinar em meio à pandemia num país com menor número de casos do novo coronavírus em comparação ao Brasil. Trata-se de uma estratégia para manter os atletas do País na ativa, faltando um ano para a Olimpíada de Tóquio, no Japão.

Como acontece com as outras modalidades, todas as despesas dos atletas serão bancadas pelo COB. Em Rio Maior, a 75km de Lisboa, os quatro tenistas do Brasil vão treinar em duas quadras duras, sob o comando do técnico André Podalka. Durante os treinos, todos vão seguir os protocolos de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e também pelo próprio COB.

Antes mesmo da viagem, os protocolos já começaram a ser seguidos, com testes realizados 72 horas antes do embarque. O mesmo vai acontecer quando os quatro atletas chegarem em Portugal, onde ficarão em isolamento até sair o resultado dos exames.

"Esse é um momento importante e emblemático em virtude deste contexto que enfrentamos por causa da pandemia, e só realizamos essa operação por conseguirmos viabilizá-la com o menor risco possível para os nossos atletas, que terão a oportunidade de treinarem e se adaptarem para o momento do retorno das competições internacionais", disse Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Com vaga já garantida em Tóquio, João Menezes comemorou a chance de começar a vivenciar o ambiente olímpico, ao lado de atletas de outras modalidades. "Isso vai ajudar a acostumar com o que vamos encontrar nos Jogos Olímpicos. Essa viagem surge num momento importante, pois estamos treinando há mais de três meses no mesmo lugar, algo que o tenista não está acostumado. Mudar de ares, treinar com pessoas diferentes, vai ser muito bom", disse o tenista, campeão pan-americano em Lima-2019 e atual 185º do mundo.

Tanto João quanto Bia e Carol Meligeni estavam treinando juntos em Itajaí (SC) nos últimos meses, com apoio da CBT. "É muito boa essa oportunidade de treinar fora do Brasil, perto de outros atletas, em um centro com outro esportes, onde todo mundo estará focado nos Jogos Olímpicos e com grandes objetivos. Eu fico feliz de fazer parte deste grupo e é sempre uma grande emoção participar de uma Missão para representar o Brasil", comenta Carol, semifinalista no Pan e 402º do ranking da WTA.