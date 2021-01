Em jogo sob neve, Real Madrid empata com Osasuna e perde a chance de ser líder

Foto: Divulgação

Com o jogo do Atlético de Madrid adiado por conta de uma nevasca, o Real Madrid entrou em campo neste sábado sabendo que uma vitória sobre o Osasuna, no estádio El Sadar, em Pamplona, o colocaria na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Mas em uma partida muito prejudicada pela neve que caiu na região do País Basco, o time da capital não teve força no ataque e ficou no empate sem gols, pela 18.ª rodada.

Com o ponto conquistado, o Real Madrid foi a 37, um atrás do Atlético de Madrid, que agora tem três partidas a menos e, assim, pode abrir 10 pontos de vantagem na liderança. Apesar do tropeço, a equipe do técnico francês Zinedine Zidane completou nove partidas de invencibilidade na temporada, sendo sete triunfos e dois empates.

Do outro lado da tabela de classificação, o Osasuna empatou pela quarta vez consecutiva e chegou a 11 duelos seguidos sem ganhar (seis derrotas e cinco empates) - o último triunfo ocorreu em 24 de outubro diante do Athletic Bilbao. A equipe está na 19.ª e penúltima colocação com 15 pontos, um a menos do que o Valencia, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Depois de um fraco primeiro tempo, o Real Madrid até criou mais na etapa final, teve dois gols corretamente anulados, mas foi muito pouco para superar a defesa do Osasuna. Para o confronto, Zidane teve o meia belga Eden Hazard como titular pela primeira vez em mais de um mês. Casemiro foi o único brasileiro a iniciar o confronto, enquanto que Marcelo, Éder Militão e Vinicius Junior ficara, o tempo todo no banco de reservas.

O Real Madrid entra em campo contra o Athletic Bilbao, na próxima quinta-feira, pela semifinal da Supercopa da Espanha. O Osasuna, por sua vez, enfrenta o Granada, nesta terça, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Espanhol.