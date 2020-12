Em jogo protocolar, Chelsea empata com o Krasnodar e fica em primeiro do grupo

Dentre as novidades, estava o goleiro Kepa, que não jogava desde 17 de outubro - (Foto: Luis Tejido / EFE)

Em uma partida sem grandes pretensões, o Chelsea ficou no empate em 1 a 1 em casa com o Krasnodar na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com o resultado, os comandados de Frank Lampard fecham a etapa com 14 pontos, na liderança do Grupo E. Já a equipe russa finaliza sua participação na 3ª colocação, com cinco pontos, classificado para a Liga Europa.

Os dois adversários entraram em campo já sabendo de seus respectivos futuros na competição, em uma partida protocolar. Com a lição de casa já feita, Frank Lampard esboçou uma equipe alternativa, dando descanso aos seus principais jogadores. Dentre as novidades, estava o goleiro Kepa, que não jogava desde 17 de outubro. Além do arqueiro, também foram a campo Billy Gilmour, Kai Havertz e Faustino Anjorin.

A entrada dos suplentes ficou bem evidente na maneira de jogar do Chelsea e o Krasnodar, ciente disso, resolveu partir para cima, já que almejava uma vaga na Liga Europa. Foram dos pés da equipe russa as melhores oportunidades de abrir o placar na primeira etapa. Remy Cabella fez o primeiro gol da partida aos 24 minutos. Porém, apenas quatro minutos mais tarde, Jorginho descontou de pênalti para os donos da casa.

A partir daí o nível do jogo passou a ficar mais equilibrado, sem tanto domínio do Krasnodar e mais ameaça dos ingleses. O aumento do ritmo do Chelsea se deve também por haver público no estádio. Respeitando os protocolos estabelecidos para conter a pandemia de covid-19, cerca de 2.000 torcedores puderam comparecer ao Stamford Bridge, em Londres.

Lampard ainda tentou extrair a vitória nos minutos finais, com as entradas de Kanté, Timo Werner e Giroud, mas o placar não se alterou. A equipe londrina fecha a fase de grupos invicta, com quatro vitórias e dois empates, enquanto o Krasnodar, com cinco pontos, conseguiu a classificação para a Liga Europa.

Ainda no Grupo E, Sevilla e Rennes mediram forças em um jogo que também não mudaria a classificação das equipes. Mesmo jogando fora de casa, o clube espanhol se impôs e venceu sem maiores problemas por 3 a 1. Jules Kounde fez um e Youssef En-Nesyri fez dois para os visitantes, enquanto que os franceses descontaram com Georginio Rutter, de pênalti, apenas aos 41 do segundo tempo.

O resultado faz o Sevilla terminar a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo E, com 13 pontos. O Rennes ficou com a lanterna da chave, tendo somado apenas um ponto, no empate com o Krasnodar na primeira rodada do torneio europeu.