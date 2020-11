Em jogo marcado por homenagens a Maradona, Napoli vence e vira líder de seu grupo

Telão do estádio San Paolo exibe imagem de Maradona durante o jogo entre Napoli e Rijeka pela Liga Europa - (Foto: Ciro De Luca/Reuters)

Em jogo marcado pelaS emocionanteS homenagens do Napoli a Diego Armando Maradona, que morreu na quarta-feira, na Argentina, o time italiano derrotou o Rijeka, da Croácia, por 2 a 0, em casa, e assumiu a liderança do Grupo F. Politano e Lozano fizeram os gols do triunfo na Itália, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa.

Com o resultado, o Napoli assumiu a ponta do Grupo F porque agora soma nove pontos, dois a mais que AZ Alkmaar e Real Sociedad, que empataram sem gols na Holanda e ocupam a segunda e terceira colocações, respectivamente. Afundado na lanterna da chave, o Rijeka segue sem pontuar e está matematicamente eliminado.

A partida foi antecedida por uma série de homenagens a Maradona. O atacante Insigne e o músico Tommaso Starace, amigo pessoal do ex-jogador, levaram uma coroa de flores na grade que dá acesso ao local da disputa, ao lado de velas e objetos que representam a figura do craque argentino. O telão do estádio San Paolo exibiu imagens do ídolo, bicampeão italiano pelo Napoli.

Na entrada em campo para o jogo e durante o minuto de silêncio, os jogadores e o técnico Gennaro Gattuso vestiram a camisa 10 com o nome de Maradona às costas. Do lado de fora do estádio, os torcedores, impedidos de entrar por conta da pandemia de covid-19, prestaram seus tributos com sinalizadores em volta do San Paolo e cantaram músicas em homenagem ao ídolo: "Olê, olê, olê! Diego, Diego!".

Nas redes sociais, o Napoli também publicou uma carta de despedida em que externa todo amor ao maior ídolo da história do clube. "Se o mundo está de luto pelo maior jogador de todos os tempos, Nápoles comemora esta noite um filho, um amigo, um pai e um irmão. Diego, único e imenso amor", diz um trecho do texto.

"O campeão, o jogador estelar, o ídolo, o rei, o gênio irrepetível do universo azul que nos deu um sonho eterno. Obrigado pelas emoções, pela felicidade, pelo esplendor, pelo seu enorme coração que não para de bater. Você derrotou a morte para se entregar ao Mito. E agora, Diego, leve-nos de volta com você para o céu. Nápoles vai te amar para sempre!", completou o clube na carta.

GOLS DE BRASILEIROS - O Tottenham goleou o Ludogorets por 4 a 0 nesta quinta-feira, em Londres. Mesmo sem Son e Kane, dupla responsável por grande parte dos gols da equipe na temporada, o time inglês foi superior em toda a partida e definiu o triunfo com três gols brasileiros: dois do atacante brasileiro Carlos Vinícius e um do meia-atacante Lucas Moura. O volante Winks também balançou as redes. O time londrino é o vice-líder do Grupo J, com os mesmos nove pontos que Royal Antwerp, primeiro colocado por ter vantagem nos critérios de desempate.

Em entrevista antes da bola rolar, o técnico José Mourinho lamentou a morte de Maradona e falou sobre a relação com o astro argentino. A partida também teve o minuto de silêncio dedicado ao ídolo, além de imagens no telão do estádio em Londres.

"Nos momentos difíceis, ele sempre esteve lá. Sempre quando eu perdia ele falava "Mou, não esqueça, você é o melhor". Sinto falta de Diego", disse o técnico português.

OUTROS JOGOS - A Roma também confirmou seu favoritismo nesta rodada e superou o Cluj por 2 a 0 na Romênia. Debeljuh (contra) e Veretout anotaram no segundo tempo os gols da vitória da equipe italiana, que assegurou a liderança do Grupo A, com dez pontos, e encaminhou a classificação ao mata-mata da Liga Europa. O Young Boys, vice-líder da chave, também somou três pontos ao derrotar o CSKA Sofia por 1 a 0 na Bulgária.

Outro grande clube a vencer foi o Bayer Leverkusen, que goleou o modesto Hapoel Be'er Sheva por 4 a 1 na Alemanha e se manteve no segundo lugar do Grupo B, com nove pontos, porque o Slavia Praga também somou três pontos com a vitória por 3 a 1 sobre o Nice, na França, e sustentou a primeira colocação da chave, com a mesma pontuação que o rival alemão, mas superior nos critérios de desempate.

Em outros jogos que já terminaram nesta quinta, o Rapid Viena subiu para o segundo lugar do Grupo B, que tem o Arsenal como líder, ao bater o Dundalk na Irlanda por 3 a 1, Rangers e Benfica empataram por 2 a 2 na Escócia, Standard Liège e Lech Poznan ficaram no 1 a 1 na Bélgica, o Granada derrotou o Omonia por 2 a 1 na Espanha e PSV Eidhoven triunfou por 3 a 1 sobre o PAOK na Holanda.