Em formato drive thru, Funesp entrega certificados a Ginastas em reconhecimento por treino online

Neste sábado (12) cerca de 100 crianças devem comparecer ao Centro de Formação de atleta – Cefat Rose Rocha para receber o certificado de participação das atividades de 2020. A novidade será a entrega em formato Drive Thru e marcará o encerramento das oficinas que antes era feito com Festival de Ginástica Artística.

As oficinas que aconteciam de forma presencial foram substituídas por videoaulas, em março, em virtude do novo coronavírus. Pais e alunos tiveram que se adaptar para continuar os treinamentos em casa como a família da Gabriela, 10 anos, e a Aline, 7 anos que adaptaram a sala da TV. “Gostamos muito da rapidez com que a equipe se organizou para oferecer as aulas online. Eu estava com receio delas perderem condicionamento físico na quarentena ou ficarem meio preguiçosas, mas felizmente isso não aconteceu. Nos primeiros meses a gente afastou a mesa de jantar e fazia as aulas na sala, depois fomos para o salão de festas do condomínio, com bem mais espaço. Eu ajudava a menorzinha no começo, mas depois ela conseguiu se virar”, contou Janaina Ribeiro mãe das ginastas.

Segundo a mãe, o ponto alto das jovens foi a participação na Ginástica de Gala junto com medalhistas olímpicos. “Ver a Jade Barbosa e outros nos encontros online antes da apresentação, além dos encontros surpresa com os irmãos Hypólito, o Diego e a Daniele, que assistiram alguns dos treinos das crianças. As meninas ficaram super bem durante a quarentena e eu não tenho dúvidas de que praticar esporte ajudou muito nisso”, finalizou Janaina.

Para encaminhar os movimentos corretos e acompanhar a execução dos alunos, houve mudança também no setor pedagógico como explica a Coordenadora do projeto Elaine Nagano. “Fizemos capacitações com nossos professores, além de participar de treinamento da Funesp e da Confederação Brasileira de Ginástica, utilizamos aplicativos de gravação e aulas ao vivo e enquanto um professor passava as aulas, os outros acompanhavam os alunos para validar os movimentos”.

Mesmo com a abertura dos espaços em setembro, as oficinas no CEFAT voltaram apenas 10% da capacidade atendendo jovens do treinamento e grande parte dos participantes ficaram nas aulas on-line. A ideia do certificado, segundo Elaine é ter um contato com as crianças. “Além de entregar o certificado para quem fez as videoaulas é entregar também para aqueles que fizeram só no presencial, para que eles saibam que em 2021 podem voltar, que estaremos juntos”.

Certificado

A entrega dos certificados foi agendada com os pais que tiveram interesse em participar e acontecerá no sábado das 8h às 11h no portão dos fundos do CEFAT, onde o pai vai passar de carro e retirar o certificado com os professores.