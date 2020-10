Reinauguração de Guanandizão traz vitória de Taubaté sobre Cruzeiro em Superliga de Vôlei

Os meninos do Taubaté levaram a melhor na partida que marcou a reinauguração do Guanandizão - (Fotos: Saul Schramm) - (Fotos: Saul Schramm)

A reinauguração do Guanandizão após sete anos com as portas fechadas não poderia ter sido melhor. Em um jogo disputado e eletrizante do início ao fim, os meninos do EMS Taubaté Funvic (SP) levou a melhor sobre a Sada Cruzeiro (MG) no título da Supercopa de Voleibol masculina 2020.

O evento, que “tirou o fôlego” do público, marcou a reabertura do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) em grande estilo, na noite desta sexta-feira (30).

O alto nível técnico apresentado pelas duas melhores equipes do voleibol masculino do país e a disputa ponto a ponto fez jus à atmosfera criada no Guanandizão por conta de sua reinauguração, após ter ficado interditado por sete anos. Além disso, a Supercopa foi o primeiro evento esportivo com público do país. Isso só foi possível após a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) avaliar positivamente os protocolos rígidos de biossegurança apresentados pelas secretarias estadual e municipal de Saúde.

De virada, por 3 sets a 2, contando com a emoção do tie-break, o EMS Taubaté Funvic levou o troféu para casa. No primeiro set, o duelo foi equilibrado, com os times trocando a vantagem de pontos a todo momento. Entretanto, foi o Sada Cruzeiro quem levou a melhor, por 25 a 19. Em seguida, na segunda etapa, a equipe do interior de São Paulo deixou tudo igual, ao ganhar o set por 25 a 21.

O terceiro set animou ainda mais torcida, principalmente no final da rodada, quando o Cruzeiro estava a um ponto de fechar a contagem e viu o adversário celeste encostar na pontuação, garantindo a incrível parcial de 30 a 28. Dos cinco períodos, o quarto foi o que teve a maior folga na pontuação. Com 11 pontos de diferença, a agremiação mineira fechou o set com 25 a 14, deixando tudo igual, em 2 a 2, e levando a decisão para o tie-break.

Equipe de Taubaté comemora o titulo

Disputado ponto a ponto, o Taubaté agitou a torcida presente no ginásio e os telespectadores durante a transmissão ao vivo no SporTV 2, e assegurou o título de campeão, selando com 15 a 11 no placar. Segunda vitória do EMS Taubaté Funvic em cima do Sada Cruzeiro no período de uma semana. No último sábado (24), o time taubateano faturou o Troféu Super Vôlei, em Belo Horizonte (MG).

O confronto decisivo foi acompanhado pelo técnico da seleção brasileira masculina, Renan Dal Zotto. O comandante, de olho nos atletas com vistas à próxima convocação verde e amarela, elogiou o primeiro evento esportivo do Brasil com público. O treinador também destacou a importância da retomada dos jogos com participação da torcida, congratulando as medidas sanitárias seguidas à risca na Capital sul-mato-grossense.

“Essa é a primeira competição com público das equipes que estão jogando a Superliga, mesmo respeitando os protocolos sanitários e com limitações. É muito importante para o atleta e ao espetáculo. É muito bom saber que o público está aqui torcendo e vendo um bom jogo. É outro clima e a organização do evento em Campo Grande está de parabéns, porque o público se comportou muito bem a todo momento, respeitando as orientações, isso é muito legal”, destacou o técnico.

Foi permitida a entrada de 600 pessoas no ginásio, o que corresponde a 10% da capacidade da praça esportiva. Os lugares estavam demarcados com o devido distanciamento social, a temperatura corporal foi aferida na entrada, dispensers de álcool em gel eram facilmente encontrados pelo local. Além disso, corrimões de escadas, banheiros e demais superfícies que pudessem oferecer risco de contaminação pela Covid-19 foram higienizadas constantemente. O uso de máscara, tanto pelos membros da organização, quanto pelos torcedores, foi obrigatório, além da proibição da entrada com alimentos e bebidas.

Torcedora assídua do Cruzeiro e servidora da Secretaria Municipal de Educação, Karlyane de Freitas, marcou presença no ginásio para apoiar seu clube do coração. Ela conta que além de ter admirado a readequação do Guanandizão, sentiu-se segura com as medidas tomadas contra a Covid-19. “Me senti bem segura, porque, por exemplo, nem com o meu parente pude sentar junto. Na entrada, passamos álcool em gel nas mãos, nossa temperatura foi aferida e, a todo momento, se o pessoal da organização visse que estávamos um ao lado do outro, pediam para cada um ficar no seu lugar”, comentou.

Agora, definitivamente aprovado para receber outros grandes eventos esportivos, o Guanandizão já tem o próximo confronto marcado. Será a disputa da Supercopa de Vôlei 2020 entre as equipes femininas Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), na próxima sexta-feira, 6 de novembro, às 20h30 (horário de MS).

“Com total responsabilidade, Mato Grosso do Sul, Estado exemplo no combate à Covid-19, saiu na frente mais uma vez, organizando o primeiro torneio com público do país. A alta cúpula da CBV ficou satisfeita com as medidas adotadas e nós percebemos, na partida desta sexta-feira, uma alegria e empolgação enorme dos jogadores de Taubaté e Cruzeiro com o clima de final proporcionado pelo apoio das arquibancadas”, salientou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda.