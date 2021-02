Em disputa no Estádio Jacques da Luz, União ABC garante vaga para disputa da Série A em 2021

Jogadores fizeram a festa por estar na Elite do MS - (Foto: ACS)

Depois de ser rebaixado em 2019, a equipe do União ABC garantiu na tarde de ontem (17) no estádio Jacques da Luz uma das quatro vagas para Série A. O empate em 1 a 1 contra o Dourados também deixa o time do interior a um outro empate para se classificar.

Com a derrota do Coxim para o Três Lagoas, pelo placar de 3 a 1, em Aquidauana, deixa o campeão de 2009 numa situação delicada e vai agora depender de outros resultados. O Novo folgou na rodada.

Por outro lado, o Três Lagoas, também estreante do futebol sul-mato-grossense, fica numa situação confortável com a vitória diante do Coxim com uma vitória e um empate. A partida esteve ameaçada de acontecer no estádio Noroeste em virtude das fortes chuvas na noite de terça-feira (16) e que houve um trabalho árduo dos dirigentes local para liberar o gramado.

Em entrevista a Rádio EsporteMS, o presidente do ABC, Fábio Manso, comentou a subida do time. "Estou muito feliz com esse acesso, vendo nosso trabalho sendo reconhecido, vendo os meninos colocar em prática a filosofia do ABC. Agora é bom ver que os garotos continuam no mesmo patamar de jogar com bola no chão e não fugindo da nossa proposta. A presença também do Aguinaldo vai nos ajudando a manter um bom equilíbrio, fato que não tivemos lá em 2019, em que você lembra muito bem, onde deixamos escapar a classificação”, comentou o dirigente. As informações são do portal EsporteMS.