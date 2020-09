Em busca de recorde, Nadal derrota bielo-russo na estreia em Roland Garros

Rafael Nadal - ( Foto: Estadão/Thomas Samson/AFP )

Com a missão de tentar alcançar Roger Federer na história dos Grand Slams, Rafael Nadal iniciou sua trajetória em Roland Garros nesta segunda-feira com uma sólida vitória sobre o bielo-russo Egor Gerasimov, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em 2h05min.

De volta ao saibro de Paris, o tenista espanhol busca o seu 13º título de Roland Garros. Além disso, ele tenta igualar o recorde de 20 conquistas de Grand Slam, que pertence atualmente ao suíço Roger Federer. Nesta busca, ele despachou na estreia o número 83 do ranking da ATP.

Ainda sem ritmo de ritmo, pois só jogou o Masters 1000 de Roma desde a retomada do circuito, Nadal foi impecável nos dois primeiros sets. Mas teve o saque sob ameaça e até sofreu uma quebra no início do terceiro. Nada que ameaçasse a vitória do favorito. Em seguida, Gerasimov recebeu atendimento médico em quadra por conta de dores no pé direito.

Na segunda rodada, o tenista da Espanha vai encarar o americano Mackenzie McDonald, que eliminou nesta segunda o canadense Steven Diez por 3 a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/3 e 6/4.

Na terceira rodada, se confirmar o favoritismo em seu próximo jogo, Nadal poderá cruzar com o experiente japonês Kei Nishikori, vice-campeão do US Open de 2014.

Ainda nesta segunda, foram eliminados quatro cabeças de chave masculinos: o local Gael Monfils (8º), uma das apostas da torcida, o italiano Fabio Fognini (14º), o canadense Felix Auger-Aliassime (19º) e o sérvio Filip Krajinovic (26º).

Por outro lado, avançaram o norueguês Casper Ruud (28º) e o alemão Jan-Lennard Struff (30º), além de Jack Sock, Pierre-Hugues Herbert, Jiri Vesely, Guido Pella, Aljaz Bedene e Albert Ramos-Viñolas.

FEMININO

Campeã em Roland Garros em 2016, a espanhola Garbiñe Muguruza estreou com vitória em Paris. A 11ª cabeça de chave obteve uma vitória apertada sobre a eslovena Tamara Zidansek por 7/5, 4/6 e 8/6. Sua próxima adversária será a checa Kristyna Plyskova.

A ucraniana Elina Svitolina, terceira cabeça de chave, também venceu, mas com mais facilidade. Ela passou pela russa Varvara Gracheva por 7/6 (7/2) e 6/4. Agora, na segunda rodada, a tenista da Ucrânia vai duelar com a mexicana Renata Zarazua, que avançou ao eliminar a local Elsa Jacquemot por 6/1 e 6/2.

Outra pré-classificada a vencer foi a holandesa Kiki Bertens (5ª), que superou a ucraniana Katarina Zavatska por 2/6, 6/2 e 6/0. Em seguida, ela enfrentará a italiana Sara Errani, que despachou a porto-riquenha Monica Puig por 6/2 e 6/1.

Já a alemã Angelique Kerber se despediu de forma precoce do último Grand Slam do ano. A ex-número 1 do mundo caiu diante da eslovena Kaja Juvan por duplo 6/3.