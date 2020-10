Em 1ª lista do novo treinador, seleção brasileira sub-17 é convocada

O técnico Paulo Victor Gomes anunciou sua primeira lista de convocados - (Foto: CBF)

Após assumir o comando da seleção brasileira sub-17, em setembro, o técnico Paulo Victor Gomes anunciou sua primeira lista de convocados. Foram 26 jogadores chamados para um período de treinos em Itu, em preparação para o sul-americano da categoria, marcado para ser disputado no Equador, entre 31 de março e 25 de abril de 2021.

Os jogadores vão se apresentar no dia 2 de novembro, já na cidade de Itu (SP). Serão 11 dias de treinamentos. Os times que vão ceder mais jogadores à seleção são Palmeiras e Atlético Mineiro, com quatro atletas cada, e o Botafogo, com três.

O técnico Paulo Victor assumiu o time sub-17 em substituição a Guilherme Dalla Déa. Ele liderava a equipe sub-15, campeã sul-americana em 2019. Portanto, dá sequência ao trabalho com os mesmos jogadores, agora na categoria loco acima.

"Eu acompanho de perto essa geração desde 2018. São atletas talentosos e promissores. Alguns já figuram entre os profissionais em seus respectivos clubes. Esta convocação une atletas campeões sul-americanos comigo na categoria sub-15 e novos nomes que observamos recentemente após o retorno do calendário da base", comentou o treinador.

Confira a lista dos convocados da seleção sub-17:

Goleiros: Gabriel (Bahia), Gustavo Reis (Red Bull Bragantino), Murilo (Palmeiras) e Mycael (Athletico-PR);

Zagueiros: Kaiky (Santos), Rômulo (Atlético-MG), Tiago Coser (Chapecoense), Victor Gabriel (Sport) e Vinícius Serafim (Palmeiras);

Laterais: Ataíde (Athletico-PR), Vinícius Tobias (Internacional), Ramon (Botafogo), Thauan Lara (Internacional);

Meio-campistas: Arthur (Fluminense), Caio Ribas (Atlético-MG), David (Ceará), Kauê (Botafogo), Robinho (Palmeiras) e Victinho (Atlético-MG);

Atacantes: Erick (Vasco), Felipe Augusto (Corinthians), Giovani (Palmeiras), Matheus França (Flamengo), Matheus Nascimento (Botafogo), Sávio (Atlético-MG) e Ângelo (Santos).