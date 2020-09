Eintracht Frankfurt derrota Hertha Berlin e assume liderança provisória no Alemão

O primeiro gol saiu aos 30 minutos de jogo, com o português André Silva - (Foto: Wolfgang Rattay/ Reuters)

O Eintracht Frankfurt assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão, ao vencer, nesta sexta-feira, o Hertha Berlin, por 3 a 1, em Berlim, em duelo que abriu a segunda rodada da competição.

Após empate na estreia do Alemão diante do Arminia Bielefeld, por 1 a 1, a equipe de Frankfurt chega aos quatro pontos ganhos, ultrapassando o adversário, que permanece com três pontos, obtidos pela vitória na primeira rodada, após goleada, por 4 a 1, fora de casa sobre o Werder Bremen.

O primeiro gol saiu aos 30 minutos de jogo, com o português André Silva, em cobrança de pênalti. Ainda na primeira etapa os visitantes aumentaram a vantagem com Bas Dost.

No segundo tempo, Rode ampliou o placar para o Eintracht Frankfurt, aos 26 minutos. Os donos da casa, que tiveram o apoio de quatro mil torcedores no Olympiastadion, diminuíram, aos 32 minutos, com um gol contra de Hinteregger.

A segunda rodada tem seis jogos previstos para este sábado com destaque para Augsburg x Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen x RB Leipzig. O supercampeão Bayern de Munique, em busca de sua décima taça consecutiva, joga no domingo, fora de casa, contra o Hoffenheim.