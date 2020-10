Dzeko marca duas vezes, Roma vira e goleia Benevento no Italiano

Edin Dzeko, atacante da Roma - ( Foto: Estadão )

Com dois gols de Edin Dzeko, a Roma buscou a virada e goleou o Benevento por 5 a 2, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O atacante bósnio ainda não havia balançado as redes nesta temporada.

Os gols ajudaram a Roma a iniciar sua reação na tabela. O time ocupa a sétima colocação, com sete pontos, após duas vitórias e um empate, apenas um abaixo do Napoli, quarto colocado. O Benevento ocupa o 10º posto, com seis pontos.

Mesmo jogando em casa, a Roma começou mal a partida deste domingo e levou gol logo aos 5 minutos, com Gianluca Caprari. Mas a virada veio ainda no primeiro tempo. Pedro Rodriguez empatou aos 31 e Dzeko anotou o segundo gol, aos 35. Henrikh Mkhitaryan também balançou as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

No segundo tempo, os visitantes empataram novamente o jogo. Gianluca Lapadula desperdiçou pênalti, mas mandou às redes no rebote. Foi o último lampejo do Benevento na partida. Daí em diante só deu Roma. Aos 24, Jordan Veretout colocou novamente os anfitriões liderando o placar.

Dzeko marcou pela segunda vez na partida aos 37. E, aos 44, Carles Perez anotou um golaço para selar a goleada. Na jogada, ele partiu em disparada do campo de defesa, driblou três marcadores e acertou belo chute de fora da área.

Também neste domingo, o Sassuolo deu sequência ao seu bom início de campeonato. Bateu o Bologna por 4 a 3, fora de casa, e chegou aos dez pontos, na vice-liderança da tabela. Só está atrás do líder Milan, que soma 12 e aproveitamento de 100% até agora.

O Cagliari derrotou o Torino por 3 a 2, fora de casa, enquanto Spezia e Fiorentina empataram por 2 a 2. A Udinese bateu Parma Calcio 1913 por 3 a 2.