Duplantis supera Bubka e estabece maior marca do salto com vara ao ar livre

O sueco Armand Duplantis, recordista mundial do salto com vara (6,18 metros), registrou a melhor marca ao ar livre, nesta quinta-feira, na etapa de Roma da Liga Diamante, ao superar o sarrafo em 6,15 metros.

Duplantis começou a saltar em 5,45 metros. Passou fácil também por 5,70 e 5,80. Errou com 5,85 metro e parece ter ganho motivação. Passou na segunda tentativa e já subiu a barra para 6,15 metros. Falhou na primeira tentativa, mas registrou a melhor marca da história ao ar livre na segunda tentativa. Apesar da facilidade com que realizou o movimento, o atleta preferiu festejar a tentar melhorar seu desempenho.

Duplantis, de 20 anos, superou em um centímetro a marca anterior que pertencia ao lendário ucraniano Sergey Bubka, obtida em 31 de julho de 1994, em Veneza, na Itália. Ele conseguiu o recorde mundial de 6,18 metros em 15 de fevereiro deste ano, em Glasgow, na Escócia, em um evento indoor.

O francês Renaud Lavillenie terminou em quarto com apenas 5,70m, sendo superado pelo belga Ben Broeders com 5,80m (melhor marca pessoal), segundo colocado, e pelo filipino Jhon Obiena, que obteve a mesma altura. O brasileiro Thiago Braz, medalha de ouro na Olimpíada do Rio-2016, não participou da etapa de Roma.