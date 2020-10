Dunga nega ter sido procurado pelo Corinthians; Lisca se anima com chance

A diretoria do Corinthians está à procura de um técnico para a vaga de Tiago Nunes. Dois candidatos a assumir esta vaga comentaram, nesta sexta-feira, a possibilidade. Dunga negou ter sido procurado e Lisca, atualmente no América Mineiro, ficou animado com a possibilidade.

Dunga é o primeiro da lista. Ele ficou próximo de Andrés Sanchez na Copa de 2010, na África do Sul. Oficialmente, o treinador disse não ter havido contato. "Não, não tem nada, ninguém me ligou. Só especulação de jornalista. Fico feliz que meu nome tenha voltado à tona. Fico feliz", disse à ESPN Brasil. Dunga não trabalha como técnico desde que deixou a seleção brasileira em 2016.

Lisca está no comando da equipe que será a próxima adversária do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas ainda estão sem datas definidas. O treinador comentou sobre sua relação com Sanchez e deixou claro que espera sua vez.

"A gente treinou no CT do Corinthians, em São Paulo, e fomos muito bem recebidos pelo Andrés Sanchez, que fez questão de ir lá no treinamento falar comigo. Tenho uma relação bem legal com ele já de dois ou três anos. Estamos ensaiando, quem sabe, no futuro, abre uma oportunidade para mim lá", disse Lisca à Rádio Super 91,7 FM.