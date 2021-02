Djokovic tem trabalho, mas derrota americano e passa à 3ª rodada em Melbourne

Atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic não teve tanta moleza como na estreia para conseguir nesta quarta-feira a sua classificação à terceira rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. Em um duro desafio, encarou o americano Frances Tiafoe, que já foi quadrifinalista do torneio em 2019 - parou no espanhol Rafael Nadal -, e precisou de quatro sets e 3 hora e 30 minutos para avançar com a vitória por 6/3, 6/7 (3/7), 7/6 (7/2) e 6/3.

"Preferia não ter este tipo de partida na primeira semana", declarou Djokovic, logo após a vitória, antes de afirmar que Tiafoe jogou de forma "fantástica" nesta quarta-feira. "O jogo foi bastante complicado. As condições não foram as melhores, pois estava muito quente e o sol cobriu toda a quadra. A partida foi muito boa, quero agradecer ao Tiafoe pela grande luta que tivemos. Nos últimos 15 anos, esse é o piso mais rápido que eu já joguei aqui na Rod Laver Arena. Se você tiver um bom saque pode se sair bem no jogo".

Na próxima rodada, Djokovic terá pela frente mais um americano. Ele saiu do duelo entre Taylor Fritz, cabeça de chave número 27, e Reilly Opelka, vencido após uma batalha de 4 horas e 7 minutos pelo pré-classificado por 3 sets a 2 - com parciais de 4/6, 7/6 (8/6), 6/7 (4/7), 7/6 (7/5) e 6/2.

O austríaco Dominic Thiem, atual vice-campeão e cabeça de chave número 3, também não deu espaço para a zebra e superou o alemão Dominik Koepfer com propriedade, triunfando por 3 sets a 0 - com o placar final de 6/4, 6/0 e 6/2, em apenas 1 hora e 39 minutos. Ele agora terá pela frente o australiano Nick Kyrgios, que superou o francês Ugo Humbert, 29.º pré-classificado, por 3 a 2 - parciais de 5/7, 6/4, 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4.

Cabeça 6 em Melbourne, o alemão Alexander Zverev foi outro favorito a avançar. Sem muitas dificuldades, ganhou do americano Maxime Cressy, que veio do qualifying, por 3 sets a 0 - com parciais de 7/5, 6/4 e 6/3. Seu próximo rival será o francês Adrian Mannarino, 32.º pré-classificado, que ganhou do sérvio Miomir Kecmanovic também por 3 a 0 - parciais de 6/1, 6/2 e 6/4.

A surpresa desta quarta-feira foi a eliminação do suíço Stan Wawrinka, que teve um jogo de altos e baixos contra o húngaro Marton Fucsovics. Depois de perder os dois primeiros sets, o cabeça 17 se recuperou e teve três match-points no quinto, mas não os aproveitou e foi superado em 3 horas e 59 minutos por 3 sets a 2 - com parciais de 7/5, 6/1, 4/6, 2/6 e 7/6 (11/9).

OUTROS JOGOS - Mais sete cabeças de chave conseguiram a classificação à terceira rodada do Aberto da Austrália. São eles o argentino Diego Schwartzman (8), o espanhol Pablo Carreño Busta (15), o búlgaro Grigor Dimitrov (18), o sérvio Dusan Lajovic (23) e os canadenses Denis Shapovalov (11), Milos Raonic (14) e Felix Auger-Aliassime (20). Além deles passaram o russo Aslan Karatsev e o espanhol Pedro Martinez.