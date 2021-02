Djokovic supera dores, vence a 300ª partida em Slams e pega Zverev na Austrália

Novak Djokovic se classificou às quartas de final do Aberto da Austrália - (Foto: Dave Hunt/ EFE)

Novak Djokovic deixou para trás as dores abdominais e se classificou às quartas de final do Aberto da Austrália. Neste domingo, conquistou o 300.º triunfo em eventos do Grand Slam ao derrotar o canadense Milos Raonic, o 14.º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 6/1 e 6/4, em 2 horas e 56 minutos.

Djokovic havia sofrido com dores no seu duelo anterior, em que derrotou o americano Taylor Fritz, e chegou a ser dúvida para a sequência do Aberto da Austrália. Mas conseguiu entrar em quadra e venceu um dos seus fregueses no circuito - são 12 vitórias em 12 partidas contra Raonic.

Neste domingo, Djokovic venceu o primeiro duelo em detalhes e caiu no segundo ao perder seu saque uma vez. Sobrou no terceiro, tendo convertido dois break points. No quarto, quebrou o serviço de Raonic no nono, depois assegurando o triunfo.

Oito vezes campeão do Aberto da Austrália, Djokovic agora vai encarar o alemão Alexander Zverev, o número 7 do mundo. O sérvio está em vantagem de 5 a 2 no confronto direto e superou recentemente o rival, na ATP Cup. Neste domingo, Zverev venceu o sérvio Dusan Lajovic, o número 27 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2 horas e 21 minutos.

Finalista da edição anterior do Aberto da Austrália, o austríaco Dominic Thiem, o número 3 do mundo, foi eliminado neste domingo com a derrota para o búlgaro Grigor Dimitrov, o 21.º colocado no ranking, por 6/4, 6/4 e 6/0, em 2 horas e 1 minuto. Thiem, que chegou a liderar os dois primeiro sets, depois levando a virada, fez apenas 5 pontos no terceiro.

Nas quartas de final, Dimitrov vai enfrentar o russo Aslan Karatsev, 114º colocado no ranking. Neste domingo, o qualifier bateu o canadense Felix Aliassime, número 19 do mundo, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 1/6, 6/3, 6/3 e 6/4, em 3 horas e 25 minutos. O russo disputa o seu primeiro Grand Slam e já havia surpreendido na fase anterior ao superar o argentino Diego Schwartzman.