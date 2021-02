Diretor do PSG, Leonardo revela que a renovação de Neymar está bem encaminhada

Neymar - (Foto: Reuters)

O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, revelou nesta quinta-feira como estão as situações de Neymar e Kyllian Mbappé no clube. De acordo com o dirigente, que concedeu uma entrevista à rádio francesa France Bleu, a renovação do contrato do brasileiro está bem encaminhada, enquanto que prosseguem as negociações com o atacante francês.

Ao ser questionado sobre a renovação dos astros do Paris Saint-Germain, cujos contratos terminam ao final da temporada 2021/2022, ele respondeu: "Com Neymar estamos no bom caminho". Vários meios de comunicação informaram que os dois lados chegaram a um acordo. "Estamos no bom caminho, mas no final, um contrato é concretizado quando é assinado e ainda não é o caso", prosseguiu o dirigente brasileiro.

Enquanto com Neymar as coisas parecem caminhar bem, a situação de Mbappé parece menos avançada. "Estamos conversando. Já estamos conversando há muito tempo. Está cada vez mais claro, chegará o momento em que tomaremos uma posição, uma decisão. Acho que cada vez mais nos aproximamos desse momento. Há uma boa abertura para o diálogo", apontou.

Leonardo também insistiu no papel do francês dentro do clube, uma semana depois de sua atuação fantástica, com três gols, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona.

"Se você olha o que ele fez desde que começou no Mônaco, é algo único, enorme. Sua posição na equipe é cada vez mais importante. Escuto que Kylian quer responsabilidades, mas ele já tem as responsabilidades", completou.

O brasileiro também explicou que deseja prolongar os contratos de outros jogadores importantes que estão no final de seus contratos, como o atacante argentino Ángel Di María e Juan Bernat. "A ideia é chegar ao objetivo o mais rápido possível. Temos a intenção de renovar com os quatro", finalizou.