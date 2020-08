Direção do Botafogo anuncia saídas de Cícero e Ruan Renato

Em mais um momento de dispensas no Botafogo, a direção do time carioca anunciou nesta segunda-feira as saídas do meia Cícero e do zagueiro Ruan Renato. Mais cedo, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, outro que deixou o clube nesta segunda, acertou sua transferência para o Fluminense. Os outros dois ainda não definiram seus destinos.

"O Botafogo agradece aos atletas pelo grande profissionalismo, dedicação e seriedade no período em que defenderam a camisa alvinegra, desejando sucesso em seus futuros desafios", registrou o clube carioca, em comunicado.

Jogador com maior currículo entre os três jogadores, Cícero tinha um dos maiores salários do time. Mas vinha ficando no banco de reservas nesta temporada, o que motivou a diretoria a finalizar o vínculo.

Já Ruan Renato foi uma contratação que acabou não dando os resultados esperados. O jogador chegou ao Botafogo no início deste ano, vindo do Figueirense, mas não conseguiu se firmar na equipe. Acabou ficando na reserva de Marcelo Benevenuto e Kanu.

Danilo Barcelos, por sua vez, tomou a iniciativa para deixar o clube, diante do interesse do Fluminense e do Cruzeiro. "O clube recebeu uma solicitação pessoal do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que deseja se transferir para outro clube do futebol brasileiro, e acertou o término do seu vínculo profissional", explicou o Botafogo.

A saída do trio é mais um movimento de renovação no elenco botafoguense, que perdeu jogadores de maior experiência e maior salário nos últimos meses, como Diego Souza, Joel Carli, Alex Santana e Rodrigo Pimpão.