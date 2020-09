Diogo Barbosa deixa Palmeiras e acerta contrato com o Grêmio até dezembro de 2023

Aos 28 anos, Diogo Barbosa vai disputar a titularidade na equipe gaúcha - (Foto: FABIO MOTTA/AGENCIA ESTADO/AE)

Depois de ter uma foto vazada no CT do Grêmio, nesta sexta-feira pela manhã, Diogo Barbosa foi anunciado pelo time gaúcho como o novo reforço para o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O lateral-esquerdo, ex-Palmeiras, assinou contrato até dezembro de 2023, já teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF e pode, se o técnico Renato Gaúcho optar, fazer sua estreia, domingo, diante do Fortaleza, às 16 horas, na Arena.

"Quando surgiu a oportunidade de um grande clube como o Grêmio, não tem nem o que pensar. Ainda mais sabendo a grandeza do Grêmio, como esse grupo é bom, tem o DNA de vencedor, um grande treinador. Então, já me botei à disposição, pedi ao pessoal do Palmeiras que eu queria vir para cá", disse Diego Barbosa, em vídeo divulgado pelo Grêmio nas redes sociais.

Aos 28 anos, Diogo Barbosa vai disputar a titularidade na equipe gaúcha com Bruno Cortez e Guilherme Guedes, após a saída de Caio Henrique para o Atlético de Madrid.

Nascido em Terra Nova do Norte, Mato-Grosso, Diogo Barbosa foi revelado nas categorias de base do Vila Nova, de Goiânia, mas se profissionalizou no Vasco, em 2010. Passou por Sport, Guarani, Coritiba, Atlético/GO, Goiás, Botafogo e Cruzeiro, time no qual conquistou o título da Copa do Brasil, em 2017.

No Palmeiras, Diogo Barbosa foi campeão brasileiro de 2018 e do Paulista deste ano. Ele deverá ser apresentado oficialmente nos próximos dias, após a realização dos exames médicos.