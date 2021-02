Dia do Esportista alerta para a importância de aliar atividade física com alimentação saudável

A prática de qualquer esporte é um importante meio para o desenvolvimento de uma vida muito mais saudável - (Foto: Reprodução)

A prática de qualquer esporte é um importante meio para o desenvolvimento de uma vida muito mais saudável. Para incentivar, conscientizar e homenagear a atividade desportiva no Brasil foi instituído o Dia do Esportista, lembrado nesta sexta-feira (19.02).

“Ser fisicamente ativo pode adicionar anos à vida e vida aos anos”, diz Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), em um comunicado. “Cada movimento conta, especialmente agora que gerenciamos as restrições da Covid-19. Devemos todos nos mover todos os dias – com segurança e criatividade”, completa.

A OMS recomenda que adultos façam atividade física moderada de 150 a 300 minutos ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa, quando não houver contraindicação.

A data também lembra o que especialistas em saúde sempre recomendam, ou seja, uma dieta saudável, aliada à atividade física regular, é a receita perfeita para uma boa qualidade de vida.

A nutricionista do Fort Atacadista, Rafaela Curcino Moreira, listou algumas dicas para que todas as pessoas, incluindo aquelas que não são adeptas, mas querem dar início à prática de algum esporte (vale começar a caminhar), mantenham uma alimentação equilibrada e, assim, tenham mais motivação no dia a dia.

1 – Hidratação

Quem pratica esportes ou quer começar deve se atentar para a hidratação constante. A recomendação é ingerir 1 litro no período da manhã e 1 litro no período da tarde.

2 – Refeições coloridas

Quanto mais colorida a refeição, melhor. As vitaminas, nutrientes e minerais contidos nos alimentos estão diretamente relacionadas com as cores. Exemplos: alimentos verdes escuros, como agrião, couve, brócolis e espinafre possuem antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias e são ricos em ferro. Os alaranjados, como cenoura, manga, abóbora, são fontes de carotenóides, importantes para a imunidade, saúde da pele, cabelos e olhos. Os roxos, como uva e beterraba, são ricos em resveratrol e antocianinas, antioxidantes que combatem os radicais livres, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

3 – Experimentar novos alimentos

Experimentar um alimento que nunca provou pode ser um desafio, por isso, vale mudar a preparação, por exemplo, acrescentar em sucos e vitaminas.

4 – Consumir frutas

As frutas são fontes de energia e ajudam a reforçar o sistema imunológico. Porções diárias de frutas também aumentam o consumo de vitaminas. Mamão e manga, por exemplo, são fontes de vitamina A.

5 – Evitar doces e frituras

Alimentos ricos em açúcar e gordura saturada contribuem para o surgimento de diversas enfermidades, como o diabetes e doenças cardiovasculares, além da obesidade.

“O equilíbrio e a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras boas ao longo do dia, garantem a ingestão de vitaminas e minerais essenciais para ao bom funcionamento do corpo e ajudam na disposição na hora de praticar exercícios físicos”, completa a nutricionista.

Além de contribuir para o fortalecimento muscular, a prática do esporte ajuda no trabalho em equipe, na concentração e paciência, vantagens que garantem a saúde física e mental do indivíduo.

Movimente Fort

A rede Fort Atacadista tem se atentado muito para a questão de oferecer produtos saudáveis em suas lojas, bem como a prática regular de atividade física para clientes e colaboradores.

No último ano, em função da pandemia, muitas pessoas começaram a praticar exercícios em casa e algumas atividades do cotidiano precisaram ser adaptadas, respeitando o isolamento social. Dessa forma, desde abril de 2020, o Fort tem oferecido aulas on-line do projeto Movimente Fort, antes apenas presencial em uma unidade da rede em Santa Catarina.

As aulas acontecem sempre às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h (horário de MS), nas redes sociais do Fort: Facebook/fortatacadista e @fortatacadista (Instagram).

