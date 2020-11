Dentil/Praia Clube e Sesc RJ Flamengo se enfrentam na disputa pelo título no Guanandizão

Grandes estrelas do vôlei feminino já estão em Campo Grande para a partida - (Foto: Edemir Rodrigues)

Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc RJ Flamengo serão adversários em mais uma decisão nesta temporada 2020/2021. Depois da final do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil feminina, onde o time mineiro levou a melhor, agora é a vez da disputa pela Supercopa 2020. O duelo será nesta sexta-feira (06), às 20h (horário MS) no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, com transmissão ao vivo do SporTV 2.

Grandes estrelas do vôlei feminino já estão em Campo Grande para a partida e há uma enorme expectativa em torno da presença de uma parcela do público – 10% da capacidade está liberada para os torcedores.

“É um grande reencontro com os torcedores. Claro, ainda vamos estar com uma super redução de capacidade do público, e é preciso ser assim, mas já vai ser importante para todos nós olhar no olho dos torcedores, mesmo que de longe. Sabemos que aqui em Campo Grande a torcida respira voleibol, nos acompanha e estramos sempre recebendo muito carinho de todos os torcedores”, disse Amanda.

Sesc RJ Flamengo conta com o apoio da torcida neste novo confronto com a Dentil/Praia Clube (foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

A capitão do Sesc RJ Flamengo ainda falou sobre a expectativa para o que vai encontrar no ginásio. “Além disso, é sempre importante estar em uma cidade como Campo Grande. Acompanhamos a Supercopa masculina e vimos o ginásio como é incrível, como foi o sentimento deles, o clima e estamos todos muito felizes de estar aqui”, complementou Amanda.

A ponteira do Dentil/Praia Clube, Anne Buijs, está pela primeira vez na cidade de Campo Grande. A holandesa, que já jogou pelo time carioca e nesta temporada defende a equipe mineira, demonstra total motivação.

“Estou muito feliz por estar em Campo Grande pela primeira vez, por ter a oportunidade de conhecer a cidade, e amanhã estamos esperando mais um super jogo contra o Sesc RJ Flamengo, dessa vez pela Supercopa. Espero que os torcedores daqui também fiquem felizes com a nossa presença e torçam por nós”, brincou Anne.

A Supercopa masculina também foi realizada em Campo Grande, na semana passada, quando o EMS Taubaté Funvic (SP) superou o Sada Cruzeiro (MG) por 3 sets a 2 e comemorou o título no ginásio Guanandizão.