De virada, Lakers perdem do Mavericks em amistoso preparatório da NBA

Sem contar com suas estrelas ao longo de toda a partida, o Los Angeles Lakers levaram uma virada do Dallas Mavericks pelo placar de 108 a 104, nesta quinta-feira, em Orlando, na série de amistosos preparatórios para a retomada da NBA. Na mesma cidade, onde a competição criou uma "bolha" para tentar evitar o novo coronavírus, o Milwaukee Bucks superou o San Antonio Spurs.

Contando com LeBron James e Anthony Davis apenas no primeiro tempo, os Lakers dominaram os Mavericks e lideraram o placar durante a maior parte do amistoso. LeBron e Anthony estiveram em quadra por apenas 15 minutos cada. E marcaram os mesmos 12 pontos. Os cestinhas do time foram JaVale McGee e Quinn Cook, com 13 cada.

Eles se destacaram no segundo tempo, mas não o suficiente para frear a reação da equipe de Dallas. Seth Curry liderou a equipe e foi o cestinha do duelo, com 23 pontos. Boban Marjanovic contribuiu com 17 enquanto Luka Doncic anotou 14 pontos, em dia discreto. Antes da paralisação causada pela pandemia, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do campeonato.

Na sequência da intertemporada da NBA, o Los Angeles Lakers vai encarar o Orlando Magic no sábado. No dia seguinte, o Dallas Mavericks enfrentará o Indiana Pacers no domingo.

Ainda nesta quinta, o grego Giannis Antetokounmpo comandou o triunfo do Milwaukee Bucks sobre o San Antonio Spurs por 113 a 92. Uma das estrelas da NBA, Antetokounmpo terminou a partida com 22 pontos, quatro assistências e três rebotes. Foi o cestinha do jogo. Do outro lado, o destaque foi Lonnie Walker IV, com 14 pontos.

Em outros jogos desta rodada de amistosos, o Indiana Pacers bateu o Portland Trail Blazers por 91 a 88, enquanto o Phoenix Suns superou o Utah Jazz por 101 a 88.

As equipes da NBA estão em processo de preparação para a retomada da competição marcada para o dia 30, quinta-feira da próxima semana. Todos os jogos restantes da temporada serão disputados na Disney World Resort, de forma a tentar proteger equipes, atletas e demais funcionários da pandemia do novo coronavírus.