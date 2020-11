De Tai Chi Chuan a Zumba, Prefeitura oferece oficinas para todas as idades na Praça do Peixe

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp, retoma as oficinas esportivas na Praça do Peixe, com atividades de Tai Chi Chuan, Pilates, Zumba, Funcional e Ritmos. Seguindo medidas de biossegurança com o distanciamento social, a população aprovou a organização.

Sentindo falta da “energia das aulas”, Maria Luiza Aguilera, 54 anos, aposentada, agradece o retorno. “Com as oficinas meus dias são preenchidos com muita energia boa, gente feliz e isso me deixa mais feliz e viva”, disse Maria, que também participava das lives durante a quarentena. “Eu já fazia exercícios na Praça Itanhangá, e com a pandemia conheci outros professores e atividades, e hoje me cerco de atividade esportiva para minha saúde física e mental”.

Mesmo tendo que coordenar as aulas e orientar a turma a manter o distanciamento social, Franciane Perez, uma das professoras das oficinas na Praça do Peixe, disse a população entende e ajuda a manter a biossegurança. “Tivemos que nos adaptar, nós e eles. Agora, além da garrafa de água, cada um carrega seu álcool em gel, mas a animação é a mesma, e agora vamos correr atrás do prejuízo de quem ganhou alguns quilos”, comentou ela.

Para quem ainda não se sente confortável para voltar aos parques, a Prefeitura de Campo Grande manteve as videoaulas. São publicadas orientações de exercícios no canal do Youtube (www.youtube.com/funespcg) todas as segundas, quartas e sextas-feiras. “Pensamos no projeto ‘Movimenta CG em Casa’ de forma pontual e em virtude da pandemia, porém, observamos os resultados e um número significativo de visualizações. Com isso, decidimos manter essa aula virtual, sempre oferecendo mais opções e facilidades para que a população se exercite e tenha cada vez mais qualidade de vida”, avaliou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

Programação da Praça do Peixe:

Agente Social: Priscila Roberta

Segunda, Quarta e Sexta

6:30 Tai Chi Chuan

7:30 Pilates

16h Tai Chi Chuan

17h Pilates

18h Zumba

Agente Social: Franciane Pérez

Terça e Quinta

17h Funcional

18h Ritmos

19h Funcional

