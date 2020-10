De MS para a Europa, servidor se destaca em competições do alto nível do atletismo

A ciência confirma que modalidades exercidas de forma regulamentada melhora a saúde física das pessoas. - (Foto: Arquivo pessoal)

Hoje, 09 de outubro, é comemorado o Dia do Atletismo, modalidade praticada por inúmeras pessoas no Estado. O agente patrimonial Agnaldo Moura de Menezes, que começou a correr em 1995 de forma amadora, é um dos apaixonados pela modalidade e já participou de maratonas importantes dentro e fora do Brasil. A disposição física adquirida ao longo desses anos reflete no objetivo que ele ainda quer cumprir pelo amor à corrida.

Tudo começou quando o servidor foi participar dos jogos do Sesi na cidade de Dourados – MS. Na ocasião, ele havia acabado de mudar dos esportes coletivos para os individuais, como atletismo, natação, tênis de mesa, entre outros. Os primeiros resultados animaram ele, que resolveu seguir adiante. “Tive uma excelente participação na corrida de 5km fiquei em segundo lugar e no tênis de mesa fui até às quartas de final e de lá até hoje muitas corridas de 5km, 10km ,15km, 21km e 42km”, conta Agnaldo.

A ciência confirma que modalidades exercidas de forma regulamentada melhora a saúde física das pessoas. Com 51 anos de idade, o atleta exibe boa forma e demonstra disposição para encarar a rotina diária. “Em primeiro lugar a saúde sempre estará bem, a corrida traz bom humor, amizade, mente tranquila e corpo saudável, além do atleta acordar determinado e dormir satisfeito depois de uma corrida”, diz o servidor, sobre os benefícios adquiridos nestes 25 anos de prática.

Com bodas de prata no atletismo, muitas provas e competições entraram na vida e na história do agente patrimonial. A famosa Corrida Internacional de São Silvestre, idealizada pelo jornalista Cásper Líbero e realizada em São Paulo – SP, que ocorre anualmente, é o sonho de qualquer corredor. O evento conta com participantes dos 04 cantos do planeta Terra, além de estar no calendário da Associação Internacional de Federações de Atletismo.

Ele relembra a própria participação, “Foi algo muito emocionante! Tantas pessoas, mais de 25.000 mil pessoas e eu ali no meio daquela multidão. Quando larguei só queria chegar, mas logo fui gostando da corrida e terminei os 15km com 01:07;35 em número 700 do total de corredores. Foi uma prova inesquecível!”

Mas ele não se destacou só em terras brasileira, Agnaldo demonstrou sua paixão pelo esporte correndo nas ruas de Milão, na Itália. A oportunidade se deu através do compromisso rotineiro com treinos, a ajuda do Sindicato dos Agentes Patrimonial e o apoio de familiares e amigos que moram na cidade italiana também contribuíram para a realização do feito. O servidor correu na 19° da Milano Marathon, realizada em abril do ano passado.

“Uma experiência que o atleta brasileiro aprende, em organização, largada por tempo de ‘pace’ (ritmo entre tempo e distância) e, apoio em todo o percurso e sem contar clima favorável que ajuda muito. Na cidade italiana fiz os 42,195km em 03hrs 03minutos e 28 segundos”, segundo ele. Agnaldo ainda persegue o objetivo de fazer dentro do atletismo, uma maratona na Europa com tempo abaixo de três horas.