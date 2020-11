Danilo, Gabriel Silva e Rony se recuperam da covid-19 e treinam no Palmeiras

Rony e demais jogadores do Palmeiras voltam a treinar - ( Foto: Estadão/Cesar Greco/Ag. Palmeiras )

Danilo, Gabriel Silva e Rony se recuperaram da covid-19 e voltaram a treinar neste domingo, na reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol. Os três cumpriram o período de isolamento e vão reforçar o time alviverde no compromisso pela Copa Libertadores contra o Delfín, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Equador.

Com os três, o Palmeiras tem cinco recuperados do coronavírus. Antes, Luan e Gabriel Menino também haviam cumprido a quarentena de dez dias e já voltaram à equipe. Ambos, inclusive, estiveram em campo na derrota por 1 a 0 para o Goiás sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Dos titulares em Goiânia, apenas Lucas Lima, Marcelinho e Mayke, que foi expulso no início do segundo tempo do duelo, participaram da atividade no gramado. Luan, que entrou no fim do jogo, também integrou o trabalho no campo. Os goleiros Weverton, Leandro e Mateus realizaram um treino específico.

O restante dos jogadores titulares, além de Lucas Esteves, Fabrício e Gabriel Menino, permaneceram na parte interna do centro de excelência, em atividade de recuperação física. Zé Rafael e Luiz Adriano também não treinaram.

O meio-campista fez um trabalho individualizado para acelerar a recuperação da lesão no tornozelo, enquanto que o atacante começou tratamento na coxa e passará por novos exames. Ele deixou o duelo contra o Goiás com dores e foi substituído ainda no primeiro tempo.

O clube tinha a ideia de viajar com duas delegações diferentes para Manta, no Equador, onde será o duelo contra o Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores, e planejava levar parte do grupo com recuperados de última hora da covid-19 em um avião particular da patrocinadora.

No entanto, o protocolo da Conmebol obriga as delegações a viajarem em apenas um voo, e o planejamento do Palmeiras teve de ser desfeito. O time embarca para o Equador na terça-feira, muito provavelmente sem atletas com as quais esperava contar, como Viña e Gabriel Veron.

MUDANÇAS - O clube realizou nesta semana as cinco trocas permitidas na lista de inscritos para as oitavas da Libertadores. Entraram o goleiro Leandro, os zagueiros Benjamín Kuscevic e Alan Empereur, e os atacantes Breno Lopes e Aníbal. Saíram Vitor Hugo, Diogo Barbosa e Bruno Henrique, que não fazem mais parte do elenco, e os jovens Ramon Rocha e Pedro Lima.