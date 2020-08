Curso de capacitação em badminton e parabadminton será realizado nesta sexta-feira

A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro. - (Foto de destaque: Divulgação)

A Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove nesta sexta-feira (28), às 14h, o curso on-line “Estratégia para o desenvolvimento do badminton e parabadminton no contexto escolar”. A videoaula, que integra o Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física, será ministrada no canal oficial da Fundação no YouTube.

Liderada pelos professores Fernando José Quadros da Rosa e Rosalba Orávia Santomo, com mediação de Rubens Arguelho, a nova transmissão ao vivo da série é direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos.

O curso vai abordar brevemente a história dos esportes (convencional e paralímpico), leis e regras, as principais técnicas, fundamentos e equipamentos necessários, e demonstrar como as modalidades são desenvolvidas no ambiente escolar sul-mato-grossense, principalmente por meio do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc).

“O badminton em Mato Grosso do Sul é uma modalidade relativamente recente, que tem iniciação dentro das escolas e é uma alternativa para profissionais de Educação Física aplicarem neste ambiente, não só como treinamento desportivo, mas como uma prática corporal em si”, pontua o professor Fernando Quadros.

Para Rosalba Santomo, o parabadminton atua no processo de inclusão social de alunos-atletas com deficiência nas instituições de ensino. “É muito importante do ponto de vista desportivo e inclusivo, pois ajuda muitas crianças e jovens com deficiência a se sentirem aceitos e respeitados. Além disso, é um esporte que vem despontando de maneira surpreendente em nosso Estado”.

O airbadminton também será tema do curso on-line. A modalidade foi criada há mais de um ano na China, utiliza os mesmos elementos e fundamentos do tradicional badminton, mas voltada a ambientes externos, e chegou ao Estado no final de junho deste ano.

“Hoje, temos uma grande dificuldade nas escolas no que se refere ao ambiente próprio à prática do badminton, que necessita ser fechado e sem ventilação, o que não acontece na maioria das instituições. Então, o airbadminton entrará como opção para suprir essa lacuna, pois muitas escolas pelo Estado têm superfícies propícias a esse novo esporte, como gramados e quadras de areia”, explica Quadros.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

O objetivo é o desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidade e mudança de atitudes, contribuindo com o melhor desempenho nessa área, na busca constante de novas competências.

A série de cursos apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Cada curso tem carga horária de duas horas, com certificação aos participantes, que será emitida a partir de novembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.